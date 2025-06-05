Рубль днем почти не меняется в паре с юанем в ожидании пятничного заседания ЦБ по ставке

Москва. 5 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем в четверг, рубль лишь незначительно понижается. Торги проходят при низкой активности игроков, находящихся в ожидании пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,024 руб., что на 1,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 21 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,55 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 14 копеек, до 90,92 руб./EUR1.

Вероятно сдержанное ослабление рубля по отношению к юаню на торгах в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Значимых триггеров (ни новостных, ни фундаментальных) для направленного движения валютных курсов в четверг не видим, однако слабость нефти настраивает на сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля с возвратом юаня перед пятничным заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю - 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Курс пары "доллар-рубль", скорее всего, останется на относительно низких уровнях до осени, прогнозирует главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Экспортеры, вероятно, опять помогут рублю, - указывает эксперт в комментарии. - Они, как правило, летом не снижают активности на валютном рынке, о чем, в частности, можно судить по середине 2024 года, когда нетто-продажи иностранной валюты даже превышали выручку от поставок за рубеж. Поскольку экспортеры также платят дивиденды эти летом, мы бы предположили, что курс пары "доллар-рубль" останется на относительно низких уровнях до осени".

Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 21%, некоторые эксперты допускают ее снижение на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 19-20%.

Банк России, сохранив ключевую ставку в апреле на уровне 21%, убрал направленный сигнал, оставив только нейтральную формулировку. ЦБ подчеркнул, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор отметил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - заявил ЦБ.

На июньском заседании совета директоров ЦБ изучит новые данные, набор вариантов по ставке и сигналу будет шире, чем в апреле, заявил незадолго до начала "недели тишины" зампред Банка России Филипп Габуния. "Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле", - заявил Габуния.

Инфляция в РФ с 27 мая по 2 июня 2025 года, по данным Росстата, составила 0,05% после 0,06% с 20 по 26 мая. Годовая инфляция, согласно расчетам, 2 июня замедлилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая (после 10,23% на конец апреля).

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень октября-ноября 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в мае продолжили снижение (пятый месяц подряд), достигнув минимальных значений с августа 2023 года. Данные об инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса за июнь будут опубликованы уже после заседания совета директоров ЦБ.

Цены на нефть перешли к небольшому росту на торгах в четверг.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,12 за баррель, что на 0,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,38%, до $63,08 за баррель.

Накануне нефть заметно подешевела на информации о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно, и в сентябре, продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Накануне саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут повышены.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал заметное сокращение запасов нефти при уверенном росте резервов нефтепродуктов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,3 млн баррелей - до 436,1 млн баррелей. Между тем, резервы бензина увеличились на 5,22 млн баррелей, дистиллятов - на 4,23 млн баррелей.