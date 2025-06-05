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05 июня 2025 года 10:16
ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 21% в июне - "Газпромбанк Инвестиции"
Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, при этом сигнал будет смягчен, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Однако вариант небольшого снижения все же не исключен, отмечают эксперты. "В условиях грядущего снижения ставки, которое с большой степенью вероятности может быть реализовано на одном из следующих заседаний, инвесторам стоит обратить внимание на долговой рынок - облигации с фиксированным купоном, в том числе с более длинными сроками погашения, чтобы успеть зафиксировать привлекательную доходность", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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