Рынок акций РФ может продолжить снижение в четверг - ПСБ

Российский рынок акций может продолжить коррекционное снижение на торгах в четверг, целевой диапазон для индекса Мосбиржи - 2800-2860 пунктов, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Геополитический фактор может продолжить давление на российские акции, что скомпенсирует влияние на рынок со стороны позитивных ожиданий относительно результатов заседания ЦБ РФ в пятницу - в последние дни часть инвесторов могла увеличивать объем бумаг в портфеле в расчете на снижение ключевой ставки на 100-200 б.п., - указывает эксперт в комментарии. - Это приведет к преобладанию продаж и дальнейшему отступлению рынка от максимумов недели. Целевым диапазоном на четверг для индекса Мосбиржи, на наш взгляд, выступит коридор 2800-2860 пунктов".

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