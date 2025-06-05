Акции Мосбиржи справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Московской биржи" в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил данные по объему торгов за май, составившие 115,1 трлн рублей, что на 9,2% ниже уровня мая предыдущего года. В целом, отмечают эксперты, за период с января по май 2025 года объем торгов вырос на 8,7%, составив 647,3 трлн рублей.

"Московская биржа продемонстрировала рост торгов за пять месяцев 2025 года за счет введения торгов выходного дня и более высокой волатильности рынка по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Исходя из текущих рыночных котировок, мы полагаем, что ее акции справедливо оценены рынком", - пишут эксперты в комментарии.

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