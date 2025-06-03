ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в июне - SberCIB

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 6 июня 2025 года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Экономическая ситуация по-прежнему развивается по прогнозам регулятора на 2025 год. Так, он, вероятно, отметит снижение инфляции и темпов роста ВВП, умеренное увеличение денежной массы и кредитования, крепкий рубль. Считаем, что 6 июня ЦБ оставит ставку неизменной - 21%. Все потому, что майских данных будет недостаточно, чтобы сделать вывод об устойчивости текущих трендов. А еще Банк России может сменить сигнал с нейтрального на мягкий, - пишут эксперты в комментарии инвестбанка. - При этом считаем, что регулятор снизит ставку до 19% годовых уже в июле. Это базовый сценарий, в его рамках ставка упадет до 17% к концу текущего года. В оптимистичном сценарии к завершению 2025 года ставку могут снизить до 15%, в консервативном первое снижение случится только в апреле 2026 года".

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