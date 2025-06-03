Рубль днем слабо понижается в паре с юанем на фоне ожиданий участниками рынка пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке

Москва. 3 июня. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль немного дешевеет в рамках коррекции после роста в предыдущие дни, при этом участники торгов постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,914 руб., что на 2,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 10 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,09 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 35 копеек, до 90,27 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" на торгах во вторник может протестировать отметку 10,8 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Интерес к рублевым активам продолжает оставаться на повышенном уровне в преддверии заседания Банка России (6 июня), что сдерживает покупки валюты при наличии стабильного предложения, отмечает эксперт.

Плюс к этому, указывает он, поддержу национальной валюте оказывает стабильная ситуация на рынке энергоносителей.

"В сложившихся обстоятельствах ждем удержания парой "юань-рубль" позиций в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования его нижней границы. Рубль в краткосрочной перспективе может продолжить волну укрепления, однако на средне- и долгосрочном горизонтах мы не видим фундаментальных факторов, которые бы позволили ему закрепиться на текущих и более низких уровнях", - пишет Зварич в материале ПСБ.

Цены на нефть остаются в умеренном плюсе на торгах во вторник.

В центре внимания рынка - ситуация в канадской провинции Альберта, где производство нефти страдает из-за лесных пожаров. В общей сложности проблема затронула мощности, на которые приходится добыча в размере порядка 344 тыс. баррелей в сутки, что составляет 7% всего производства нефти в стране, отмечает Reuters.

Между тем, опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть сдерживают повышение цен.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во вторник ухудшила прогнозы роста мировой экономики на текущий и следующий годы, отметив "сложность и неопределенность" глобальной деловой среды. Прогноз увеличения мирового ВВП на 2025 год понижен до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $65,1 за баррель, что на 0,74% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,9%, до $63,08 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли на фоне эскалации геополитической напряженности, в том числе вокруг событий вокруг Украины и Ирана, а также благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Банк России во вторник, 3 июня, в рамках аукциона недельного репо разместил 620 млрд рублей (при лимите 620 млрд рублей и спросе 1 трлн 441,9 млрд рублей) в среднем по ставке 21,2% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 27 мая, ЦБ разместил 200 млрд рублей (при лимите 200 млрд рублей и спросе 614,195 млрд рублей) в среднем по ставке 21,28% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 893,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,1% годовых.