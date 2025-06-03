Акции Транснефти сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Транснефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок, учитывая высокую потенциальную дивидендную доходность и возможное смягчение денежно-кредитной политики Банка России во втором полугодии 2025 года, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем опубликованную консолидированную финансовую отчетность эмитента за первый квартал 2025 года. Снижение чистой прибыли было ожидаемым вследствие увеличения налоговой нагрузки на компанию, при этом на фоне отрицательного чистого долга компания сохраняет высокую финансовую устойчивость и остается бенефициаром высоких процентных ставок в экономике, - пишут эксперты. - Ожидаем, что на фоне текущих договоренностей ОПЕК+ объемы добычи нефти в России начнут восстанавливаться в 2025 году. А это может привести к увеличению объемов транспортировки нефти по трубопроводам компании, что в совокупности с индексацией тарифов "Транснефти" поддержит прибыль компании, несмотря на увеличение налоговой нагрузки".

Также аналитики сервиса отмечают, что в первом квартале 2025 года компания заработала своим акционерам 110,8 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 8,4% текущей акционерной доходности. "Размер дивидендов, рекомендованных советом директоров, оказался выше консенсус-прогноза (188,1 рублей) и верхней границы наших ожиданий (185 рублей)", - указывают они в обзоре.

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