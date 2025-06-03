ЦБ РФ может снизить ставку до 19% в пятницу, 6 июня 2025г - "Цифра брокер"

Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Ключевым событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство ожидает сохранение ставки на уровне 21% с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики. Тем не менее мы полагаем, что Банк России может снизить ставку до 19% на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - пишут эксперты в комментарии.

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