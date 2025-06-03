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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ может снизить ставку до 19% в пятницу, 6 июня 2025г - "Цифра брокер"
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03 июня 2025 года 15:38
ЦБ РФ может снизить ставку до 19% в пятницу, 6 июня 2025г - "Цифра брокер"
Банк России может понизить ключевую ставку до 19% годовых по итогам заседания в пятницу, 6 июня 2025 года, на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Ключевым событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. Большинство ожидает сохранение ставки на уровне 21% с возможным смягчением сигнала регулятора относительно будущих параметров денежно-кредитной политики. Тем не менее мы полагаем, что Банк России может снизить ставку до 19% на фоне замедления инфляции и текущих макроэкономических данных. Такое решение, если будет принято, предоставит хороший импульс как рынку акций, так и долговому рынку, в особенности длинным облигационным выпускам", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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