Прибыль Мосбиржи может сократиться на 25-30% по итогам 2025г - Альфа-банк

Прибыль "Московской биржи" может сократиться на 25-30% по итогам 2025 года, говорится в комментарии аналитиков Альфа-банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

"Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за май 2025 года: совокупный оборот торгов на всех площадках снизился на 9% г/г и на 21% м/м. На рынке акций активность в мае снизилась: обороты оказались ниже апрельских значений на 42% м/м (-3% г/г) на фоне праздничных дней, а также из-за давления, которое оказывали на рынок, события в мировой политике. На рынке облигаций объем торгов упал на 37% м/м (-24% г/г). Объем операций на денежном рынке сократился на 18% м/м (+9% г/г).

По мнению аналитиков банка, операционные результаты за май выглядят ожидаемо, учитывая праздничные дни, новостной фон и повышенные объемы торгов в предыдущие месяцы. По их оценкам, с учетом динамики объемов торгов, стабилизации остатков участников рынка на уровне 50% от среднего за 2024 год (по данным менеджмента) и планов по росту расходов (+20-30% г/г), по итогам 2025 года прибыль биржи может сократиться на 25-30%.

"В таком сценарии акции Мосбиржи торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 7,6х, против исторических значений 10-11х. С поправкой на текущие уровни процентных ставок акции биржи не выглядят существенно недооцененными, на наш взгляд", - отмечают Кипнис и Николаев.

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