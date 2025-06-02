"Роснефть" может улучшить финансовые результаты во II квартале 2025г - Freedom Finance Global

"Роснефть" может улучшить финансовые результаты во II квартале 2025 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Нефтяная корпорация опубликовала неоднозначный отчет по МСФО за 1К25, - отмечает эксперт. - Ее выручка за этот период сократилась на 8,5% г/г, до 2,28 трлн руб., что было обусловлено снижением мировых цен на нефть при увеличении дисконта стоимости отечественных сортов к эталонным зарубежным. Также давление на доходы "Роснефти" продолжило оказывать исполнение Россией условий соглашения ОПЕК+. Негативно сказались на выручке новые санкции против танкерного флота и укрепление рубля".

На этом фоне и по причине увеличения транспортных расходов EBITDA компании упала на 15,5% г/г, до 598 млрд руб., подчеркивается в комментарии. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 57% г/г, до 170 млрд руб., ввиду повышения финансовых расходов в 1,8 раза, что было связано, в том числе, с сохранением жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

"Впрочем, в поквартальном сопоставлении чистая прибыль "Роснефти" за январь - март поднялась на 7,6%, - указывает Мильчакова. - Долговая нагрузка по NetDebt/EBITDA на конец отчетного периода составляла приемлемые 1,36, хотя немного увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом. Результаты Роснефти оказались ожидаемыми с учетом негативной динамики средней цены Urals и ужесточения санкций. Предполагаем, что благодаря увеличению квот РФ на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ отчетность компании за второй квартал будет более успешной".

Целевая цена Freedom Finance Global по акции "Роснефти" на горизонте года - 670 руб.

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