S&P; 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5870-6000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5870-6000 пунктов, прогнозируется средний уровень волатильности при умеренно негативном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"S&P 500 остается выше всех ключевых скользящих средних, поэтому ситуация по-прежнему находится под контролем "быков". Впрочем, индикатор RSI достиг зоны перекупленности, что указывает на повышенную вероятность консолидации или коррекции в краткосрочной перспективе, - пишет эксперт инвесткомпании. - Поддержка для индекса широкого рынка расположена на отметке 5870 пунктов. Ближайший уровень сопротивления - 6000 пунктов. Его пробой откроет возможность для постепенного движения к историческому максимуму".

Также Байтерек отмечает, что в центре внимания инвестсообщества остается внешнеторговый курс властей США. Новые заявления и анонсы, касающиеся этой повестки, способны вызывать всплески волатильности котировок.

Кроме того, указывает аналитик в обзоре, инвесторы переосмысливают снижение кредитного рейтинга США агентством Moody''s, хотя реакция на это решение в ходе торгов понедельника была ограниченной.

Во вторник будут опубликованы оценки деловой активности в непроизводственном секторе от ФРБ Филадельфии за май. Решающего влияния на ход предстоящих торгов этот релиз не окажет, однако будет интересен в контексте запланированных на четверг предварительных данных индекса бизнес-активности от S&P Global за текущий месяц, обращает внимание Байтерек.

Также во вторник ожидается ряд выступлений представителей руководства ФРС. Вероятно, полагает эксперт Freedom Finance Global, их риторика сведется к подтверждению выжидательной позиции.

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