Рубль утром чуть опускается в паре с юанем на фоне понижательной коррекции цен на нефть

Москва. 14 мая. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 руб. (+0,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 за доллар и 11,5-12 за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса экспорта/импорта, констатирует аналитик. Поддержку курсу нацвалюты оказывает все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, есть и фактор снизившейся геополитической риск-премии на фоне надежд на урегулирование конфликта, отмечает Зельцер.

Однако он обращает внимание, что к лету факторы могут поменять вектор и снизить поддержку рубля.

"Ожидаем сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюты от импортеров. 13 мая ЦБ сократил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, менее чем через месяц регулятор может приступить к монетарному послаблению. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1, юань способен вернуться в границы 11,5-12 руб./юань", - пишет эксперт в обзоре.

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Ранее во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,3%, до $66,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,36%, до $63,44 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.