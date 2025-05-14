.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром чуть опускается в паре с юанем на фоне понижательной коррекции цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Принятие закона о невозвратных тарифах в отелях просят ускорить
Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением президент РСТ Илья Уманский направил Володину 30 апреля. С содержанием...
 
Программа льготного автокредитования расширена на многодетные семьи
Программа льготного автокредитования с 13 мая расширена на семьи, имеющие трёх и более детей. Как сообщил Минпромторг РФ, скидка по подпрограмме "Семейный автомобиль" составит 10% от стоимости автомобиля. По условиям действующей программы...
 
Объем выездного туррынка может увеличиться на 5–8%
Количество туристических поездок за рубеж в 2025 году может вырасти на 5-8%, по России - на 10-15%, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. В натуральном выражении показатели, исходя из данных аналитиков, достигнут 28,4-29,2 млн и 101,2-105,8...
 
14 мая 2025 года 10:20

Рубль утром чуть опускается в паре с юанем на фоне понижательной коррекции цен на нефть

Москва. 14 мая. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду. Рубль слегка дешевеет на фоне понижательной коррекции цен на нефть после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1225 руб. (+0,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 за доллар и 11,5-12 за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса экспорта/импорта, констатирует аналитик. Поддержку курсу нацвалюты оказывает все еще жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, есть и фактор снизившейся геополитической риск-премии на фоне надежд на урегулирование конфликта, отмечает Зельцер.

Однако он обращает внимание, что к лету факторы могут поменять вектор и снизить поддержку рубля.

"Ожидаем сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюты от импортеров. 13 мая ЦБ сократил лимиты продажи валюты по бюджетному правилу, менее чем через месяц регулятор может приступить к монетарному послаблению. В среднесрочной перспективе прогнозируется восстановление курса доллара в диапазон 85-90 руб./$1, юань способен вернуться в границы 11,5-12 руб./юань", - пишет эксперт в обзоре.

Российская делегация будет 15 мая в Стамбуле ожидать украинскую, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал он ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Ранее во вторник Песков отметил, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая.

"Здесь нужно исходить из того, что было сказано в ночном заявлении президентом по итогам празднования 9 мая. Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - ответил представитель Кремля.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после роста до максимумов почти за три недели по итогам предыдущей сессии.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 0,3%, до $66,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились к этому времени на 0,36%, до $63,44 за баррель.

Главным позитивным фактором для рынка нефти на этой неделе стала новость о том, что США и Китай достигли договоренности о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней. Аналитики надеются, что за это время две крупнейшие экономики мира сумеют заключить долгосрочную торговую сделку.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит создание Тегераном ядерного оружия, и добавил, что Штаты продолжат политику максимального давления и будут стремиться свести экспорт иранской нефти к нулю, если иранское руководство не пойдет навстречу в переговорах о ядерной сделке, отметил американский лидер.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,29 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,49 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,4 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 мая 2025 года 14:33
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5850-5940п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5850-5940 пунктов на торгах в среду при умеренной волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова. "Рынок продолжил отыгрывать покупками спад напряженности в торговых взаимоотношениях США с Китаем и...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 14:03
Начало цикла смягчения ДКП ФРС вероятно не ранее октября-декабря 2025г - Freedom Finance Global
Начало цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США вероятно не ранее октября-декабря текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Данные по инфляции в США за апрель выглядят двойственными, констатирует эксперт. Так, показатель продолжает снижаться в годовом...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:37
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 38,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целью 38,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 29,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 13:07
Диапазон цены нефти в $60-65/барр. пока является обоснованным - ПСБ
Причин для уверенного оптимизма в отношении цены нефти марки Brent пока не видно, диапазон $60-65 за баррель является обоснованным, полагает эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. "Считаем паузу в торговой войне и снижение градуса эскалации позитивным фактором для нефти. Тем не менее неочевидно, как...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 12:12
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Snap до $10
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Snap Inc. (владельца приложения Snapchat) с $11 до $10 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Сакена Исмаилова. Эмитент представил смешанные результаты за 1К25, констатирует эксперт. Несмотря...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 11:43
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг РусАгро
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "РусАгро" из-за неопределенности вокруг уголовного дела против Вадима Мошковича и его последствий для бизнеса компании, говорится в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. "Движение котировок бумаг эмитента происходит на фоне проведения...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 11:07
Курс рубля сохраняет перспективы ухода выше 11,2 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в целом сохраняет перспективы возврата выше уровня в 11,2 руб. за юань, особенно если развитие геополитической ситуации все же разочарует инвесторов, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург". "На динамику котировок нефти в среду повлияют не только...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 10:43
Инвесторам пока стоит сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией - ПСБ
Инвесторам стоит временно сконцентрироваться на облигациях с короткой дюрацией в условиях повышенной неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Инвесторы на рынке гособлигаций заняли выжидательную позицию в преддверии...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 10:20
Индекс Мосбиржи может тяготеть к 2900п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи может тяготеть к снижению до уровня 2900 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Инвесторы, учитывая высокие новостные риски четверга, могут продолжит сохранять осторожность. В отсутствие значимых...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 10:02
Рубль, вероятно, сможет умеренно укрепиться к юаню в среду - ПСБ
Рубль, вероятно, сможет умеренно укрепиться по отношению к юаню на торгах в среду, сделав еще один шаг к уровню 11 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Рубль продолжает демонстрировать уверенное движение по...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики в ожидании переговоров в Стамбуле
Москва. 14 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
14 мая 2025 года 09:36
Курс рубля среднесрочно может уйти в диапазоны 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб./юань - БКС Экспресс
Курс рубля может уйти в диапазоны 85-90 руб./$1 и 11,5-12 руб. за юань в среднесрочной перспективе, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Рубль относительно основных валют укрепился на 0,3-0,5% и остается на годовых максимумах на фоне сохраняющегося дисбаланса...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 09:13
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательный индекс потребительских цен Германии в апреле; - ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти; - еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и...    читать дальше
.
14 мая 2025 года 09:10
Цены на нефть умеренно снижаются
Индексы США завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи растут в среду, Япония снижается. Нефть дешевеет в српеду утром, Brent торгуется у $66,24 за баррель.    читать дальше
.
14 мая 2025 года 09:09
"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях НОВАТЭКа против Газпрома"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа"/Шорт в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10% на горизонте двух месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков, краткосрочный позитив в бумагах "НОВАТЭКа" может быть вызван прогрессом с реализацией проекта...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.