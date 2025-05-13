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13 мая 2025 года 15:29

Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне усиления темпов роста цен на нефть

Москва. 13 мая. Китайский юань слегка опускается на Московской бирже днем во вторник, рубль немного укрепляется на фоне усиления темпов роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1325 руб., что на 1,65 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 14 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,12 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, опустился на 5 копеек, до 89,77 руб./EUR1.

Участники рынка ждут новостей о российско-украинских переговорах, которые, по предложению президента РФ Владимира Путина, могут состояться 15 мая в Стамбуле.

Переговорная группа от РФ по украинскому урегулированию будет 15 мая в Стамбуле, сообщил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Послезавтра, в четверг, 15 мая, в Стамбуле и вне зависимости от позиции Киева наши переговорщики должны быть там и будут", - сказал Слуцкий во вторник с трибуны Госдумы.

Накануне в МИД России сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом предложение Путина Киеву начать прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В ночь на 11 мая он выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии подтвердил готовность принять российскую и украинскую делегации в Стамбуле.

Минфин РФ с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей. С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке. ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

Вероятна стабилизация курса пары "юань-рубль" у нижней границы диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Дениса Попова.

"Курс рубля остается крепким на фоне сохранения актуальности "мирной повестки", а также все еще низкой активности спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, - отмечает аналитик. - С 13 мая Минфин возобновляет покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а Банк России, соответственно, снизит объем чистых операций по продаже юаней на рынке (с 10,5 млрд руб. до 6,5 млрд в день). Это, скорее всего, ограничит склонность рубля к укреплению, но вряд ли поспособствует его ослаблению".

В среднесрочной перспективе эксперт по-прежнему рассчитывает на активизацию спроса на валюту со стороны импортеров и на смещение курса в район 11,5-12 руб./юань. Однако геополитическая повестка, по мнению Попова, может продолжить вносить коррективы в формирование курсового тренда.

Во вторник аналитик не исключает дальнейшего умеренного дрейфа курса к нижней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 руб./юань.

Курс пары "юань-рубль" способен вернуться к уровням выше 11,2 руб./юань в отсутствие особо позитивных геополитических новостей, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В понедельник рубль тяготел к укреплению - на фоне геополитических новостей инвесторы вновь стали закладывать перспективы скорой деэскалации, - отмечают аналитики. - Во вторник курс пары "юань-рубль" находится у 11,16 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня чистые продажи юаней ЦБ уже будут проводиться в более низком, майском, объеме, и курс пары "юань-рубль" способен вернуться выше 11,2 руб./юань в отсутствие особо позитивных геополитических новостей".

Цены на нефть в понедельник активно росли на фоне новостей с переговоров Китая и США, однако в дальнейшем котировки ушли с внутридневных максимумов. На взгляд экспертов банка, сырьевой рынок сосредоточился теперь на рисках роста предложения, учитывая наращивание добычи ОПЕК+.

"В целом у котировок остается потенциал к движению в сторону $65,5 за баррель, если сегодняшняя ценовая статистика из США не принесет неприятных сюрпризов инвесторам", - прогнозируют эксперты.

Цены на нефть усилили темпы роста днем во вторник.

Во вторник инвесторы следят за визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Ожидается, что американский лидер встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В рамках ближневосточного турне Трамп также посетит Катар и ОАЭ.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 1,05%, до $65,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,19%, до $62,68 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на максимумах за две недели на новости, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом.

Банк России во вторник, 13 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 40 млрд рублей (при лимите 1 трлн 40 млрд рублей и спросе 2 трлн 168,263 млрд рублей) в среднем по ставке 21,15% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 6 мая, ЦБ разместил 880 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 1 трлн 998,268 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.

ЦБ с 15 апреля перешел к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов в связи с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита в банковском секторе и переходом к дефициту ликвидности, а также со сложившейся структурой спроса кредитных организаций на денежном рынке.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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