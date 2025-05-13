Акции Аэрофлота в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции "Аэрофлота", считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент демонстрирует умеренный рост пассажиропотока, что соответствует нашим ожиданиям на текущий год. Наблюдается снижение объема грузооборота, что, вероятно, обусловлено снижением деловой активности в экономике в результате денежно-кредитной политики ЦБ РФ", - отмечают эксперты в комментарии.

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