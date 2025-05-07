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07 мая 2025 года 19:11

Рубль в среду немного подрос в паре с юанем перед праздничными выходными днями

Москва. 7 мая. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль немного укрепился на фоне сниженной активности игроков перед праздничными выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,195 руб., что на 4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 8 мая на 10,32 копейки, до 80,8612 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,7 копейки, до 92,1439 руб./EUR1.

Минфин РФ с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозный диапазон для пары рубль/доллар 101-105 руб./$1 на конец 2025 года, сообщается в комментарии главного экономиста Софьи Донец.

С 13 мая по 5 июня Минфин планирует покупать иностранную валюту, а также золото на сумму около 41,6 млрд рублей в рамках бюджетного правила. Ежедневные операции будут эквивалентны 2,3 млрд рублей, напоминает эксперт.

Также Банк России с 13 мая по 5 июня планирует снизить объем продажи валюты с примерно 10,5 млрд рублей в день до чуть более 6,5 млрд рублей в рамках зеркалирования инвестиций из Фонда национального благосостояния.

"Корректировки в объемах продажи валюты Минфином объясняются уточненными данными по сумме поступлений в бюджет от налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, - отмечает Донец. - Скорее всего, это разовый эпизод - покупка валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ) вместо продажи. Низкие нефтяные цены все же стимулируют Минфин продавать активы из ФНБ, а не покупать. С другой стороны, сокращение объемов продажи валюты ЦБ РФ и, соответственно, объема ее предложения на рынке - фактор некоторого ослабления курса рубля. Но стоит понимать, что радикально ситуация на валютном рынке не поменялась, исходя из текущих корректировок объемов продажи".

В связи с этим эксперт "Т-Инвестиций" сохраняет текущий прогноз по курсу 101-105 руб./$1 на конец 2025 года.

Менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет", - добавил министр.

О том, что режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, введенный в 2023 году президентским указом, будет вновь пролонгирован, на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последней редакции указ действовал до конца апреля.

Цены на нефть начали снижаться вечером в среду, инвесторы оценивают новости о китайско-американских переговорах и данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 1,14%, до $61,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,08%, до $58,45 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 3% на новостях, что США и Китай договорились начать торговые переговоры. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил накануне вечером, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

В среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 мая опустилась на 8 базисных пунктов - до 20,57% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду понизилась на 3 базисных пункта, до 21,11% годовых, в то время как версия на срок 3 месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 21,66% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и составила 22,07% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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