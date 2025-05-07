Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также внимательно следить за новостями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф добивается хороших результатов при контактах с российским руководством. "Он добивается многого. Так, Россия хотела забрать себе всю Украину. Но она не стала делать это", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о результатах поездок Уиткоффа в Москву. "Если бы не мы, то сейчас была бы битва за всю Украину", - добавил американский лидер.

В свою очередь помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин обсуждал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом условия достижения мира на Украине, американская сторона имеет представление о позиции РФ на этот счет. "Мы обсуждаем (условия достижения мира) и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. Естественно, тема, которую наш президент обозначил в июле прошлого года, подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом", - сказал Ушаков журналистам.

"Американские коллеги прекрасно знают нашу позицию и представляют, каким образом, если следовать реализации нашей позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию", - отметил он. Ушаков также сообщил, что Россия и США "активно обсуждают территориальные вопросы".

"Американцы знают о том, что мы предложили и объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства", - подчеркнул Ушаков.

Американские фондовые индексы во вторник снизились по итогам второй сессии подряд, инвесторы оценивали статистику и корпоративные отчетности. При этом неопределенность в переговорах США с другими странами относительно импортных пошлин продолжает оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, так же как и растущие опасения, что торговая напряженность окажет отрицательное воздействие на доходы американских компаний, отмечают эксперты.

Поздно вечером в понедельник президент США Трамп заявил, что может в течение ближайших недель объявить о пошлинах в фармацевтической отрасли. Это вызвало падение котировок акций производителей лекарств.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте подскочил на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель составлял $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения дефицита на 11,7% с объявленного ранее февральского уровня. При этом импорт вырос на 4,4% и также достиг исторического максимума ($419 млрд).

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,45%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в середине недели.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме, связанном с предстоящими переговорами США и Китая, а также новыми мерами поддержки экономики, объявленными центральным банком КНР. В частности, китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,56%, гонконгский Hang Seng - 0,88%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,08%. Южнокорейский индекс Kospi увеличился на 0,42%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,36%.

Министерство торговли КНР сообщило, что вице-премьер страны Хэ Лифэн проведет переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом. Ранее Бессент в интервью Fox News сообщил, что встретится с представителями Китая 10-11 мая. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизит норму обязательных резервов (RRR) для банков с 15 мая на 0,5 процентного пункта, сообщил глава ЦБ Пань Гуншэн. Это обеспечит приток ликвидности в размере 1 трлн юаней ($138,9 млрд) в финансовую систему, сообщает агентство "Синьхуа". Центробанк также уменьшит процентную ставку по семидневным операциям обратного репо с 8 мая на 0,1 процентного пункта - до 1,4% с 1,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в среду после подъема более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывают новости о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры, они повышают надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $62,87 за баррель, что на 1,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 3,2%, до $62,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,29%, до $59,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 3,43%, до $59,09 за баррель.

Внимание нефтяных трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей. Падение цен на нефть с начала текущего года вынуждает американских сланцевых производителей снижать прогнозы добычи. Diamondback Energy (SPB: FANG) предупредила на этой неделе, что производство на месторождениях сланцевых углеводородов в США, вероятно, достигло пика и будет сокращаться в ближайшие месяцы из-за низких цен.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,165 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,916 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая вырос на 0,29% и составил 111,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,31%, поднявшись до 1050,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,17%), "АФК Система-1Р-20" (+0,99%), "Почта России БО-002P-01" (+0,99%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,72%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-14" (-0,37%), "Почта России БО-002P-03" (-0,3%) и "Автодор-003Р-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 20 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-03 объемом не менее 1 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные фиксированные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 29,33% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) выкупил по оферте 5 млн 431,750 тыс. облигаций серии 003P-02R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 90,53% займа. Пятнадцатилетний выпуск на 6 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона до исполненной оферты 10,6% годовых. Ставки последующих купонов до следующей оферты через год - в мае 2026 года - компания установила на уровне 26% годовых.