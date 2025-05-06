Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх вместе с нефтью, индекс МосБиржи превысил 2820п

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ во вторник отскочил вверх в рамках коррекции после 4-дневного снижения из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционных угроз Запада; отскоку способствовала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $62,5 за баррель), отыгравшая потери предыдущего дня, понесенные на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индекс МосБиржи превысил 2820 пунктов, в лидерах роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+9%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (+6,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2820,07 пункта (+3%), индекс РТС - 1097,25 пункта (+4,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составил 80,9644 руб. (-94,93 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+4,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (+3,9%), "Газпрома" (+3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,5% и +3,4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,2% и +1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий.

Трамп вновь отметил, что и Москва, и Киев хотят урегулирования конфликта.

Ранее пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.

Также Трамп заявил в понедельник, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что цены на нефть не могут повлиять на отношение России к ее национальным интересам.

"Цены на нефть не могут быть тем фактором, который может повлиять на отношение России к её национальным интересам. Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть", - сказал Песков во вторник журналистам, прокомментировав заявление Трампа, что снижение цен на нефть "подталкивает" Россию к урегулированию украинского конфликта.

Также Песков сообщил, что Москва до сих пор не слышала каких-либо заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к праздничному перемирию.

"К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию", - заявил представитель Кремля.

Песков отметил при этом, что "киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, свою позицию, которая ориентирована на продолжение войны".

Тем временем Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей. "Сегодня мы утвердили "дорожную карту", и в следующем месяце представим законодательные предложения комиссии", - сообщил на пресс-конференции в Страсбурге член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций во вторник реализовал технический отскок после четырех сессий сильного спада, индекс МосБиржи отыграл рубеж 2800 пунктов на фоне роста нефти и других сырьевых товаров.

Инвесторов также могли приободрить новости: представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала перемирие по случаю Дня Победы, а разрабатываемый 17-й пакет санкций ЕС, по данным Reuters, не будет содержать новых серьезных ограничений, отметил эксперт.

В среду отчет о финансовой стабильности представит ЕЦБ, но основное внимание будет к итогам заседания ФРС США. И хотя сюрпризов по процентным ставкам не ожидается, рынки могут реагировать на комментарии и прогнозы регулятора. Важным событием дня в России станет приезд китайского лидера Си Цзиньпина на празднование Дня Победы. Учитывая приближение длинных праздничных выходных, динамика рынка может быть малоактивной и осторожной. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 мая - 2720-2850 пунктов, считает Шепелев.

По мнению старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, инвесторы позитивно восприняли комментарии президента США Трампа относительно переговорного процесса по Украине, а дополнительную поддержку оказал рост цен на нефть и возвращение Brent выше $62 за баррель.

На фоне роста цен на золото до $3400 за унцию одним из лидеров по росту капитализации остается "Полюс". Росту акций "Мосбиржи" могли способствовать опубликованные ранее результаты торгов биржи за апрель, в рамках которых площадка нарастила общий объем операций на фондовой секции на 10,2%, на срочном рынке - на 71,3%, на денежном рынке - на 34,8%. Акции "ВК" также подросли вместе с рынком, но негативным фактором для бумаг остается решение акционеров о допэмиссии, в рамках которой компания планирует привлечь до 115 млрд руб., отметил Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к вечеру ускорил коррекционный рост от локальных минимумов, несмотря на сохранение жесткого санкционного курса западных стран и подготовку 17-го пакета ограничений ЕС. В ЕС планируют официально утвердить новые санкции против РФ к 20 мая. Ограничения, как сообщается, затронут физических и юридических лиц, а также примерно 150 судов "теневого флота", отмечает аналитик.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и "Газпром" (MOEX: GAZP) отвоевали все внутридневные потери, несмотря на подтверждение планов ЕС к концу 2027 года поэтапно прекратить весь оставшийся импорт российского газа и СПГ. Уже в июне, в частности, могут быть опубликованы предложения по запрету импорта российского газа и СПГ по новым сделкам и существующим спотовым контрактам к концу 2025 года. Очевидно, инвесторы теперь рассчитывают на расширение сотрудничества газовых компаний с Китаем после запланированного на 7-10 мая визита Си Цзиньпина в Россию. Уже известно, в частности, что Владимир Путин и Си Цзиньпин 8 мая планируют обсудить газопровод "Сила Сибири 2", обратила внимание Кожухова.

На западных фондовых площадках инвесторы продолжают фиксацию прибыли у важных краткосрочных сопротивлений, но все же рассчитывают на смягчение тона ФРС по итогам майского заседания, в целом оставаясь готовыми к среднесрочным покупкам. Российский рынок отвоевал все утерянные накануне позиции и превысил краткосрочное сопротивление 1085 пунктов по индексу РТС, в то же время оставаясь ниже 2865 пунктов по индексу МосБиржи. Во вторник в РФ проходили коррекционные покупки, несмотря на явное ужесточение тона ЕС в отношении будущих закупок российского газа, а также других энергетических товаров. Настроения остаются изменчивыми, а оптимизма на рынок во вторник добавили ожидания встречи глав РФ и КНР 8 мая, и в частности, запланированные переговоры по газопроводу "Сила Сибири 2", который принадлежит "Газпрому", заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые рынки находятся в ожидании итогов заседания ФРС, которое прояснит взгляд регулятора на влияние тарифов на экономику Штатов, а также должно подтвердить независимость центробанка. Кроме того, в последние две недели рынки показывали уверенный отскок практически без перерыва на фоне публикации сильных отчетов технологическими гигантами и надежд на заключение торговых сделок. В то же время пока что от официальных лиц слышны только заявления об успешных торговых переговорах, и для дальнейшего роста рынку уже необходимы более конкретные шаги.

Российский рынок во вторник отскочил вверх после нескольких дней снижения. Основной поддержкой для рынка выступают растущие мировые цены на нефть. В то же время негативным фактором продолжает выступать отсутствие позитивных сдвигов в геополитике и объявление Еврокомиссией о 17-м пакете санкций против РФ.

Еврокомиссия хочет запретить импорт российского газа в ЕС к 2028 году, и в ближайшее время вероятна публикации подробностей данного плана. В текущих условиях отказ ЕС от российского СПГ на горизонте 1-2 лет является возможным, однако остановка трубопроводных поставок маловероятна из-за позиции Венгрии и Словакии. Подобные обсуждения продолжаются уже давно, в связи с чем акции российских газовиков реагируют нейтрально, отмечает Кауфман.

С технической точки зрения индекс МосБиржи превысил сопротивление 2780 пунктов, но продолжает двигаться в рамках среднесрочного нисходящего тренда. В такой ситуации не исключено возобновление нисходящего движения, считает представитель "Финама".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии были закрыты по случаю Дня зелени, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,3-0,4%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,4-0,7% во главе с Nasdaq).

Инвесторов в Азии воодушевили признаки возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, пишет Trading Economics. Президент США Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайский импорт, хотя и не намерен проводить переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле уменьшился до минимальных с сентября прошлого года 50,7 пункта по сравнению с 51,9 пункта в марте. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте 2025 года увеличился на 14% относительно предыдущего месяца - до рекордных $140,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составило $123,2 млрд, а не $122,7 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $137 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после отката в начале недели, когда фьючерс на Brent опускался в район $59 за баррель (минимум с февраля 2021 года).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $62,59 за баррель (+3,9% и -1,7% накануне), июньская цена WTI - $59,56 за баррель (+4,3% и -2% в понедельник).

В понедельник падение котировок было спровоцировано решением ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные договорились с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Многие аналитики называют подъем котировок во вторник техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не исчезла. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+8,1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+7,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,3%), акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,6%), "Мосэнерого" (+5,4%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,3%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,7%).

Совет директоров ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+1,2%, до 0,546 рубля) рекомендовал выплату дивидендов за прошлый год в размере 0,067638 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего речь идет о том, чтобы направить на выплаты акционерам почти 2,86 млрд руб. при прибыли за прошлый год в размере 7,8 млрд руб.

Подешевели во вторник акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,2%)

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,4 млрд рублей (из них 21,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 12,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,82 млрд рублей на акции "Т-Технологии").