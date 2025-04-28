Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на подрастающую нефть

Москва. 28 апреля. Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в понедельник. Рубль опускается, несмотря на подрастающую нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,355 руб. (+2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,44 коп. выше уровня действующего официального курса.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

"В пятницу российский рубль смог продемонстрировать умеренное укрепление по отношению к основным мировым валютам. Поддержку национальной валюте оказывало повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров. Данный фактор сегодня с утра сохранит влияние, что может позволить рублю умеренно вырасти в первой половине торгов понедельника. Однако ближе к концу сессии поддержка налогового периода уйдет, что может привести к переходу рубля к ослаблению. Это позволит паре "юань-рубль" отыграть утренние потери и выйти в "плюс". При этом в рамках сегодняшних торгов ожидаем сохранения китайской валютой позиций в верхней половине диапазона 11-11,5 руб. Что же касается динамики в рамках недели, то, на наш взгляд, тенденция к ослаблению национальной валюты может преобладать. Кроме снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, способствовать этому может желание части инвесторов зафиксировать прибыль в длинных позициях по рублю в преддверии длинных выходных, что приведет к усилению продаж. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара "юань-рубль" попытается преодолеть уровень 11,5 руб. и закрепиться над ним. При этом доллар может подняться в диапазон 84-86 руб. Отметим, что коррективы в динамику рубля будут вносить новости с геополитического трека, которые могут способствовать как росту волатильности, так и направленному движению рубля", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть повышаются в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Трейдеры следят за сообщениями относительно хода переговоров США с торговыми партнерами о пошлинах, а также оценивают новости о новых стимулах в Китае.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил на ABC News в воскресенье, что Вашингтон продолжает переговоры, причем с некоторыми торговыми партнерами, особенно в азиатских странах, они продвигаются "очень хорошо".

Власти Китая, между тем, в понедельник объявили ряд мер для поддержки экспортеров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $66,99 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,27%, до $63,18 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Эб аш

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