"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сегежа Групп с целью 1,33 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Сегежа Групп" с целью 1,33 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,46%, стоп-приказ: 1,7 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на реструктуризацию долга, компания, по оценке аналитков, остается убыточной с отрицательной рентабельностью собственного капитала и растущими издержками.

"С технической точки зрения котировки в нисходящем тренде не преодолели линию сопротивления, сформировав сигнал к продолжению движения вниз. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,7 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск 1,54", - отмечают в "Финаме".

"Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира.

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