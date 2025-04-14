Рубль днем немного повышается в паре с юанем на фоне активного роста цен на нефть

Москва. 14 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется на фоне активного роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,211 руб., что на 3,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 56 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 84,35 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 8 копеек, до 95,22 руб./EUR1.

Вероятно смещение курса пары "юань-рубль" к нижней границе диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Рынок снова оказался под влиянием геополитического оптимизма, который обеспечил резкое укрепление рубля в конце минувшей недели, отмечает эксперт в комментарии. По его мнению, с учетом сохраняющегося умеренного спроса на валюту укрепление национальной валюты может продолжиться. При этом экспорт товаров растет опережающими темпами: в марте, относительно февраля, более чем на $6 млрд, при росте импорта всего на $2 млрд.

"Так что, похоже, неплохая ритмичность продаж валюты экспортерами сохраняется, и способствует этому приближение довольно крупных апрельских нефтегазовых платежей в бюджет за счет уплаты НДД (ждем сборы чуть меньше, чем в марте, около 1 трлн рублей), а также сохранение очень жестких денежно-кредитных условий, - указывает Попов. - Таргет по курсу на текущий месяц снижаем до 11-11,5 руб./юань (было 11,5-12 руб./юань). В ближайшее время видим риск тестирования уровней ниже 11 руб. за юань. Однако с учетом нестабильности геополитического новостного фона сильно на это не рассчитываем".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 83-86 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 95-98 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Рубль, по мнению эксперта, находится на относительно стабильных позициях на Московской бирже. Оптимизма российскому рынку способен добавить, в том числе, недавний визит спецпосланника президента США в Россию. При этом снижение нефтяных цен из-за опасений глобальной рецессии - не на стороне национальной валюты.

"Мировые рынки, где многие участники предпочитают занять выжидательную позицию, находятся в зоне повышенной волатильности на фоне непредсказуемости тарифной политики Дональда Трампа, - отмечает Тимошенко. - Здесь в фокусе - резкая 90-дневная пауза в пошлинах США по отношению к ряду стран. В условиях неопределенности дальнейшего развития событий в экономике США все чаще звучат прогнозы о вероятности для Федрезерва пойти на такой шаг, как понижение ставок".

Беседа президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом является дополнительным шагом к встрече лидеров РФ и США, но к ней еще нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Встреча эта состоится", - подчеркнул Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). "Состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться", - добавил он.

Песков напомнил, что Путин и Трамп публично высказывали политическую волю относительно необходимости проведения данной встречи.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что по его мнению, урегулирование украинского кризиса происходит нормально. "Посмотрим, что будет дальше, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам президентского пула. Он отметил: "Думаю, между Украиной и Россией все должно быть в порядке, и вы очень скоро об этом узнаете".

Инфляция в России в марте 2025 года составила 0,65% после 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-март 2025 года потребительские цены в РФ выросли на 2,71%.

Инфляция в марте 2025 года превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,56%) и оказалась выше недельной динамики, которая указывала на рост цен на 0,55%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

"Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

На конец марта при этом ЦБ ожидал ускорения годовой инфляции до 10,6%, говорилось в февральском комментарии к прогнозу, поэтому пока годовая инфляция складывается даже несколько ниже ожиданий ЦБ.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

Цены на нефть активно растут днем в понедельник, участники рынка следят за новостями о внешнеторговых пошлинах.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 1,24% - до $65,55 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подскочили на 1,38% - до $62,35 за баррель.

На минувших выходных в американских СМИ появились сообщения о том, что власти исключили из зеркальных импортных пошлин десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны и некоторые микрочипы.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что объявит о мерах в отношении импорта полупроводников в ближайшие дни. Отвечая на вопрос репортера о тарифах на электронику, такую как смартфоны и планшеты, он сказал: "Об этом будет объявлено очень скоро, и мы будем обсуждать это, но мы также поговорим с компаниями".

"Как мы поступили со сталью, как мы поступили с автомобилями, как мы поступили с алюминием (...), мы сделаем то же самое с полупроводниками, чипами и многими другими вещами", - пояснил он, отметив, что хотел бы, чтобы эти и другие товары производились в США.

Как отмечают аналитики, это может означать, что в отношении полупроводников будет применена более длительная и прозрачная процедура введения пошлин, предусматривающая проверку в течение 270 дней и консультации с компаниями.