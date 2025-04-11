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11 апреля 2025 года 09:10

Цены на нефть завершают неделю в минусе

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 2,5-4,3% в четверг. Азиатские рынки акций не демонстрируют единой динамики в пятницу. Цены на нефть слабо повышаются утром пятницы, но завершают неделю в минусе, Brent торгуется у $63,4 за баррель.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг после взлета по итогам регулярной сессии днем ранее, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и ситуацию в мировой торговле.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

По словам директора Национального экономического совета США Кевина Хассетта, этот базовый уровень вряд ли опустится ниже 10%. "Если президент согласится опустить размер пошлин ниже 10%, то это будет только ради какой-то невообразимой сделки", - сказал Хассетт в эфире телеканала CNBC.

При этом пошлины на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщил CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил "ответные" пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

До сих пор американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию в целом достигли 125%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте увеличились на минимальные с сентября 2,4% относительно того же месяца 2024 года, сообщило в четверг министерство труда. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с февральскими 2,8%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 223 тыс. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Данные предыдущей недели подтверждены на уровне 219 тыс.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 5,9% по итогам торгов после скачка на 18,7% днем ранее. Капитализация чипмейкера в среду выросла на $439,9 млрд, продемонстрировав максимальный подъем среди всех компаний в истории рынка.

Котировки бумаг других крупных эмитентов, заметно подорожавших в среду, также снизились: Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 8,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 7,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 5,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 4,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 6,7%.

Капитализация Nike Inc. (SPB: NKE) упала на 8,3%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 6,8%, Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) - на 12,5%. На акции последних двух компаний оказали давление новости о планируемом сокращении импорта голливудских фильмов Китаем.

Рыночная стоимость US Steel уменьшилась на 9,5% после заявлений Трампа о том, что сталелитейная компания должна оставаться американской, и ее не нужно продавать японской Nippon Steel. "US Steel - очень особенная компания, мы не хотим, чтобы она уходила в Японию или какое-то другое место", - сказал он в среду. Ранее Трамп поручил Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) повторно изучить заблокированную его предшественником Джо Байденом сделку US Steel и Nippon Steel на $14,1 млрд.

CarMax Inc. (SPB: KMX), занимающаяся продажей подержанных автомобилей, сократила капитализацию на 17%. Компания увеличила чистую прибыль примерно в 1,8 раза в четвертом квартале 2025 финансового года, однако результат не оправдал ожиданий рынка.

Акции крупнейшего американского производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подешевели на 9,3% после новостей об уходе из его совета директоров Джареда Дурдвиля (Jared Dourdeville), представляющего интересы второго по величине акционера компании - инвестиционной H Partners. Дурдвиль обвинил руководство Harley-Davidson, включая главу Йохена Цайтца, в принятии решений в ущерб бренду.

Котировки бумаг General Motors (SPB: GM) снизились на 4,4%, до $43,73 за штуку. Аналитик Goldman Sachs Марк Дилейни подтвердил рекомендацию "покупать" для них, но понизил прогнозную цену до $63 с $73. Между тем аналитик UBS Джозеф Спак ухудшил рекомендацию для акций автопроизводителя до "держать" с "покупать", прогнозную стоимость - до $51 с $64.

Акции конкурирующей Ford Motor (SPB: F) снизились в стоимости на 3,8%, до $9,14 за штуку. Дилейни ухудшил рекомендацию для них до "держать" с "покупать", прогнозную цену - до $9 с $11. Спак понизил прогнозную цену бумаг Ford до $9 с $10 с рекомендацией "держать".

Американские депозитарные расписки (ADR) шведского производителя электромобилей Polestar подешевели на 6,8%, несмотря на рост его продаж в первом квартале на 76% в годовом выражении - до 12,304 тыс. машин.

Цена акций Constellation Brands (SPB: STZ) выросла на 0,7%. Производитель алкогольных напитков зафиксировал чистый убыток в минувшем финквартале и слабый рост выручки, но скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average понизился на 2,5% и составил 39593,66 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 3,46% - до 5268,05 пункта. Спад S&P 500 в ходе сессии достигал 6,1% - максимума с марта 2020 года.

Nasdaq Composite потерял 4,31% и составил 16387,31 пункта.

Азиатские рынки акций торгуются без единой динамики в пятницу после уверенного роста накануне на новостях о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин, введенных ранее США.

Неопределенность перспектив международной торговли и опасения относительно эскалации торговой войны между Штатами и Китаем по-прежнему негативно влияют на настроения рынков.

Вашингтон смягчил позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что пауза касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Между тем тарифы на товары из Китая были оставлены в силе и теперь в общей сложности составляют 145%. Ранее американские СМИ писали, что пошлины США на китайскую продукцию достигли 125%.

В администрации президента США пояснили, что в среду американский лидер повысил "ответные" пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, однако еще ранее он ввел сбор в 20% в ответ на то, что Пекин, по мнению Вашингтона, предпринимает недостаточно усилий для пресечения поставок фентанила в США.

При этом в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Китаем соглашение по торговым вопросам, которое принесло бы пользу обеим странам.

Фондовый индекс Shanghai Composite к 8:28 мск прибавил 0,47%, гонконгский Hang Seng - 1,57%.

Поддержку китайскому рынку оказывают внутренние меры, в том числе увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями, а также сообщения о планах китайских лидеров рассмотреть экономические стимулы в ответ на введение пошлин со стороны США. Пекин также намерен обсудить укрепление сотрудничества с Евросоюзом.

В числе лидеров роста в Гонконге - бумаги Semiconductor Manufacturing International (+7,9%), Geely (+6,8%), BYD Co. (+6,6%), Li Auto (SPB: LI) (+5,8%), JD Health (+5,1%).

Акции Lenovo Group и Alibaba Group Holding (SPB: BABA) дорожают на 0,5%.

В снижении лидируют Trip.com Group (-4,9%), Techtronic Industries (-3,2%) и ENN Energy (-2,2%).

Значение японского индекса Nikkei 225 упало на 3,54%.

Сильнее всего сокращается капитализация Sony Group (-8,4%), Nissan Motor (-7,1%), Kao Corp. (-6,9%), Furukawa Electric и Seiko Epson (-6,5%).

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor дешевеют на 4,9%, производителя игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. - на 4,8%.

В Токио лидерами роста являются акции консалтинговой BayCurrent (+11,2%), Japan Steel Works (+4,2%) и Aeon Co. (+2,8%).

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,76%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix снижается на 1,8%, производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 2,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 5,5%, сталелитейной Posco - на 2,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сокращается на 2,5% и 2,1% соответственно.

Цены на нефть слабо повышаются утром в пятницу, но завершают в минусе вторую неделю подряд на фоне эскалации торговой войны США и Китая.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $63,39 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $2,15 (3,3%), до $63,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,07 (0,12%), до $60,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,28 (3,7%), до $60,07 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть снизились примерно на 3%, на прошлой неделе обе марки подешевели почти на 11%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении большинства стран, дав им 90 дней на переговоры для ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли. При этом для Китая пошлины были повышены, и, как сообщили в Белом доме, достигли 145%.

Инвесторы опасаются, что затягивание торгового спора между США и КНР приведет к сокращению объемов мировой торговли, разрушит торговые маршруты и в конечном итоге приведет к замедлению глобального экономического роста. Кроме того, это негативно повлияет на спрос на нефть, поскольку две страны являются ее крупнейшими мировыми потребителями.

"Очевидно, что в этой торговой войне не будет победителей, - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Ожидания, что она нанесет ущерб глобальному экономическому росту, сказываются на нефтяном рынке прямо сейчас".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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