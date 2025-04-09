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Рубль в среду вырос в паре с юанем, несмотря на продолжающееся падение на рынке нефти

Москва. 9 апреля. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос, несмотря на продолжающееся падение на рынке нефти, котировки которой вечером в среду снижались примерно на 4%, а с начала года цены на нефть рухнули уже более чем на 20%. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,546 руб., что на 7,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 апреля на 62,82 копейки, до 86,0923 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3155 рубля, до 95,091 руб./EUR1.

"В среду рубль подорожал в паре с юанем, не отреагировав на сильное падение нефти. Поддержку рублю оказывает увеличение Банком России продаж юаней в рамках исполнения бюджетного правила, а также то, что регулятор в пятницу не производил таких операций, так как биржи в Китае в тот день не работали из-за праздников. В апреле ЦБ продает валюту в размере 10,5 млрд рублей в день после 6 млрд рублей в день в марте, но за понедельник-вторник продажи валюты составили 12,1 млрд и 10,6 млрд рублей соответственно. Таким образом, ЦБ пока полностью не осуществил необходимых объемов продажи валюты с учетом пропущенного дня в пятницу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после негативного открытия быстро восстановился к юаню, но удержаться в умеренном плюсе не сумел. Правда, нисходящее движение также не получило развития: в середине торгов российская валюта вернулась к дневным вершинам и находится в небольшом плюсе. Сырьевой фактор при этом продолжает серьезно ухудшаться. Нефтяные цены испытали еще одну волну падения на фоне сильного увеличения пошлин США и Китая на взаимную торговлю. Однако текущие низкие уровни котировок нефти начнут сокращать поступление иностранной валюты в страну самое раннее через месяц, поэтому рубль остается стабильным на фоне по-прежнему ослабленного импорта. При этом в моменте заложить в курсы валют вероятное уменьшение экспортной выручки по-прежнему затруднительно из-за относительно низкого количества инвесторов и спекулянтов на российском валютном рынке, особенно нерезидентов. Ранее они оперативно двигали котировки валют в соответствии с изменением ключевых факторов", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Банк России хочет убедиться в устойчивости процесса замедления инфляции, будет подходить к снижению ключевой ставки аккуратно, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ.

"Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году после замедления в начале года инфляция подняла голову вновь. И нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпов роста цен устойчивое", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что происходящие изменения в мировой торговле являются существенным риском, Банк России будет их учитывать.

"Еще один фактор - тектонические изменения в мировой торговле. Они разворачиваются у нас на глазах, и пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать", - отметила председатель ЦБ.

Одной из задач Банка России на 2025 год является снижение инфляции. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 7-8% после 9,5% в 2024 году. Возвращения инфляции к цели в 4% ЦБ ждет в 2026 году.

"Мы сейчас, пожалуй, находимся в самой трудной части этого пути (снижения инфляции), но полагаем, что в следующий год войдем с текущей инфляцией вблизи нашей цели 4%", - заявила Набиуллина.

Она напомнила, что текущие темпы роста цен были на пике в ноябре-декабре 2024 года - вблизи 14%. "Если бы инфляция росла таким темпами, как в конце года, и дальше, то за год было бы 14%", - сказала она. В январе текущая инфляция была ниже 11%, в феврале - ниже 8%, за март данные станут известны на этой неделе, добавила Набиуллина.

Цены на нефть продолжают снижаться, но восстановились от минимумов сессии, в ходе которой цена Brent впервые с февраля 2021 года опускалась ниже отметки $59 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $60,35 за баррель, что на 3,99% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 4,03%, до $57,17 за баррель.

Главным негативным фактором для мировых рынков являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо.

Понижательное давление на котировки также оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать нефтедобычу активнее, чем ожидалось ранее.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей - до 442,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 апреля упала на 37 базисных пунктов - 21,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась на 1 базисный пункт, до 21,6% годовых, версия RUONIA на срок три месяца, напротив, поднялась на 1 базисный пункт, до 21,61% годовых. Версия на шесть месяцев в среду выросла на 2 базисных пункта и составила 21,79% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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