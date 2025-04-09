Цены рублевых корпбондов в среду могут вновь снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 9 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут вновь умеренно снизиться под давлением общемирового падения рынков, в том числе цен на нефть, из-за новой спирали торговых войн, инициированных США; негативным фактором для рынка выступает также высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили в минусе четвертую сессию подряд в связи с сохраняющейся обеспокоенностью инвесторов возможными последствиями вводимых Вашингтоном пошлин на импорт. Аналитики Goldman Sachs полагают, что спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический "медвежий" тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике.

Рынок открылся ростом благодаря надеждам на то, что США начнут переговоры с торговыми партнерами, в результате которых пошлины могут быть снижены. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что около 70 стран обратились в Белый дом с предложениями о переговорах. Однако подъем оказался недолгим, рынок развернулся вниз после подтверждения Белым домом решимости президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учетом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%.

Американские ввозные пошлины на китайские товары меняются с ранее объявленных 34% на 84%, говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом указе. В нем отмечается, что Китай ввел 34%-е пошлины на импортируемые американские товары в качестве ответной меры на аналогичные тарифы, введенные в отношении КНР.

Трамп своим указом дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где он указан, и вставив вместо него "84%" во всех внешнеторговых документах. Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырастает до 104%. Указ вступает в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по восточному летнему времени США.

Рынки акций большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах в среду вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне на фоне введения масштабных пошлин Вашингтоном. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Аналитики Citigroup ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,7%, ссылаясь на растущие внешние риски. Значение японского Nikkei 225 падает на 4,5%. В среду США вводят 24%-е пошлины на японские товары и 25%-е сборы на импорт автомобилей. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,9%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром в среду после падения до четырехлетних минимумов по итогам предыдущей сессии. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск падает на 2,66%, до $61,15 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на 2,16%, до $62,82 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 2,9%, до $57,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 1,85%, до $59,58 за баррель.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведет к снижению спроса на топливо. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,237 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,629 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 апреля вырос на 0,51% и составил 109,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,53%, поднявшись до 1027,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-07" (+1,89%), "ГТЛК-001Р-14" (+1,54%), "ГТЛК-001Р-04" (+1,06%) и "ГТЛК-001Р-08" (+1%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,52%), "РЖД-001P-05R" (-0,29%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) завершило размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года объемом 9,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в 25,90% годовых. По займу предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен почти вдвое - с 5 млрд рублей до 9,5 млрд рублей.

ООО "Дарс-девелопмент" завершило размещение облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 26% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых. Купоны ежемесячные.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей, продолжавшееся с 12 марта. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред в размере 650 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% от номинала.

АО "Эталон-финанс" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-03 в 4,5 раза - с не менее 1,5 млрд рублей до 6,75 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 425 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

АО "Атомэнергопром" планирует 11 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-05 с фиксированным купоном объемом до 40 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны, ориентир доходности - значение кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующем сроке (5 лет) плюс спред 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 апреля.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) 16 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на дебютные 2-летние облигации серии 001Р-01 ориентировочным объемом 30 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 350 млрд рублей. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) перенесло с 9 на 16 апреля сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06, а также снизило планируемый объем займа с 3 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона повышен с не выше 25,5% годовых до не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,33% годовых. Компания изменила структуру погашения, отменив call-опцион в выпуске. Техразмещение запланировано на 21 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило порядок определения ставок 8-9-го купонов облигаций серии 001Р-08. Формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 3% годовых. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в октябре 2021 года. Ставка текущего полугодового купона - 21,5% годовых. По выпуску 22 апреля предстоит исполнение оферты.

АО "Росгеология" допустило фактический дефолт при выплате 16-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходилась на 25 марта. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении компании. С января текущего года "Росгеология" допустила уже три фактических дефолта при выплате купонов облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 16-го купона составляет 23,5% годовых. Следующая выплата купона - 24 апреля. Череда облигационных дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в середине октября 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" подготовила единые условия реструктуризации шести серий облигаций, находящихся в обращении, в рамках которых планируется их погашение к августу 2030 года, установление единой "нерыночной" ставки купонов, а также компенсация данных условий распределением среди владельцев бондов обыкновенных акций эмитента. Единые условия коснутся выпусков облигаций серий 002Р-05 - 002Р-10. В частности, компания предлагает: погасить 100% номинала всех выпусков 30 июля 2030 года, снизить ставку купонов, начисляемую с 1 января 2026 года, до 10% годовых ежемесячно, а в качестве компенсации за невыплаченные в 2025 году купоны, а также "нерыночную" процентную ставку (с 2026 года) распределить владельцам облигаций до 21% от уставного капитала за счет получения обыкновенных акций эмитента. Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию, а не поддержавшие/не голосовавшие - по 0,05 акции на облигацию. Для утверждения реструктуризации потребуется провести общее собрание владельцев облигаций (ОСВО - ИФ), а требуемый кворум для принятия решения составит 75% + 1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении. "Гарант-инвест" 14 марта вслед за первым техдефолтом по облигациям сообщил о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам. В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов компании на общую сумму 14,5 млрд рублей, по 5 из них уже зафиксированы дефолты либо техдефолты.