Акции Мосбиржи - привлекательный инструмент для защиты рублевых сбережений от инфляции - Freedom Finance Global

Акции "Московской биржи" подтверждают свою репутацию весьма привлекательного инструмента для защиты рублевых сбережений от инфляции, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Наблюдательный совет эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивиденда за 2024 год в размере 26,11 руб. на акцию, или в сумме 59,4 млрд руб., что эквивалентно 75% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности, отмечает эксперт. В случае одобрения выплат в этом объеме со стороны ГОСА, дата которого пока не объявлена, доходность составит 13% в текущих котировках, при том что годовая инфляция в России по итогам года равнялась 9,5%.

"После публикации годовых результатов компании по МСФО за ушедший год мы прогнозировали, что она распределит между акционерами от 22,8 до 28 руб., то есть рекомендованный размер дивиденда оказался ближе к верхней границе нашего ориентира, - пишет Мильчакова. - Дивидендная политика биржи подразумевает выплату акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО. За 2023 год компания направила на эти цели 65% чистой прибыли, то есть 17,35 руб. на акцию. Таким образом, дивиденд за 2024 год повышен на 50,5%. Акции "Московской биржи" подтверждают свою репутацию весьма привлекательного инструмента для защиты рублевых сбережений от инфляции".

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