S&P 500 и Nasdaq упали максимально с 2020г

Рынок акций США рухнул по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии снижаются в пятницу. Нефть продолжает дешеветь в пятницу утром, Brent торгуется у $69,4 за баррель.

Американские фондовые индексы резко снизились в четверг на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин, падение S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с 2020 года.

Днем ранее Трамп сообщил, что введет ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США. Он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие тарифы в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие вводятся в ответ.

Пошлины для Китая составят 34%, для ЕС - 20%, для Японии - 24%, для Вьетнама - 46%, для Тайваня - 32%.

Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%. Он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

"Это худший сценарий развития ситуации в плане пошлин, и он не был заложен рынком, поэтому мы наблюдаем такую реакцию", - отмечает главный инвестиционный директор Sanctuary Wealth Мэри Энн Бартелс, слова которой приводит CNBC.

Подсчеты экономистов показывают, что средняя ставка пошлин в США составит около 22%, что в последний раз фиксировалось в 1910 году, пишет Market Watch.

Акции Nike Inc. (SPB: NKE) упали в цене на 14,4% по итогам торгов. На долю вьетнамских фабрик в прошлом году пришлось порядка 50% выпуска всей обуви Nike.

Котировки бумаг других производителей спортивных товаров - Deckers Outdoor (SPB: DECK) Corp. и Lululemon Athletica (SPB: LULU) Inc. - снизились на 14,5% и 9,6% соответственно.

Стоимость акций оператора сети магазинов фиксированных цен Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc., получающего большинство своих товаров из Китая, рухнула на 13,3%. Бумаги ритейлеров Walmart Inc. (SPB: WMT) и Target Corp. (SPB: TGT) подешевели на 2,8% и 10,9% соответственно.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 9,3%, что стало наихудшей динамикой с марта 2020 года. Компания потеряла $300 млрд капитализации за минувшую сессию.

Кроме того, резко снизились котировки бумаг других IT-компаний, а также чипмейкеров, в том числе Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-9%), Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. (-19%), HP Inc. (SPB: HPQ) (-14,7%), Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-7,8%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (-8,9%).

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 5,5%, другого производителя электромобилей Lucid Group Inc. - на 3,3%.

Котировки акций американских банков также резко снизились. Индекс KBW Bank, в расчет которого входят бумаги 24 фининститутов, потерял 9,9%, что является максимальным падением со времен кризиса региональных банков США в марте 2023 года.

Рыночная стоимость Bank of America Corp. (SPB: BAC) уменьшилась на 11,1%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 9,1%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 7%.

"Хотя финансовый сектор не подвержен прямому влиянию пошлин, неопределенность в отношении их косвенных последствий для экономики и деловой активности, а также вызванная ею рыночная волатильность, вероятно, будут оказывать влияние на динамику акций банков в краткосрочной перспективе", - говорит аналитик Seaport Research Partners Джим Митчелл.

Статданные, опубликованные в четверг, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 219 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 225 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали его повышения до 225 тыс. по сравнению с объявленным ранее уровнем предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 1679,39 пункта (3,98%) и составил 40545,93 пункта.

Значение S&P 500 снизилось на 274,45 пункта (4,84%) - до 5396,52 пункта.

Nasdaq Composite рухнул на 1050,44 пункта (5,97%), составив 16550,61 пункта.

Фондовые индексы Японии, Южной Кореи и Австралии снижаются в пятницу, инвесторы анализируют последствия введения США новых торговых пошлин.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о решении ввести ответные пошлины в отношении торговых партнеров страны. Он также сказал, что установил минимальный уровень тарифов в 10%. В Белом доме пояснили, что базовые ставки начнут действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины - с 9 апреля. Кроме того, Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства.

Протекционистские меры США могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.

"Несмотря на быстрое развитие ситуации, по нашим первоначальным оценкам, эти меры в сочетании с мерами, введенными с начала года, могут привести к общему сокращению объемов мировой торговли товарами в этом году примерно на 1%, что представляет собой пересмотр в сторону понижения почти на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами", - заявила гендиректор ВТО.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила, что объявленные США тарифные меры представляют существенный риск для перспектив мировой экономики в период ее вялого роста.

Георгиева отметила, что в МВФ пока оценивают макроэкономические последствия введения новых пошлин. Результаты этих оценок будут представлены в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), который будет опубликован позднее в текущем месяце.

"Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике, - заявила она. - Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по снижению торговой напряженности и неопределенности".

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:46 МСК упало на 2,69%.

Наибольшее снижение демонстрируют котировки акций Renesas Electronics (-13,8%).

Бумаги других технологических компаний также дешевеют: Advantest - на 9,9%, Sumco - на 9,5%, Socionext - на 8,3%, Disco - на 6,5%, Tokyo Electron - на 5,3%, Screen Holdings - на 5,2%.

Капитализация производителя игровых консолей Nintendo сокращается на 2,1%.

Существенно снижается рыночная стоимость крупнейших банков страны Mizuho Financial Group (-12,2%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-10,1%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-9,4%), Nomura (-6,3%), а также автопроизводителей Nissan (-5,9%) и Toyota (-5,6%).

Южнокорейский индекс Kospi теряет 1,55%.

Цена акций чипмейкера SK Hynix снижается на 7,7%, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics - на 2,9%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,9%, сталелитейной Posco - на 2,2%.

Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре. Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 2,44%.

Лидерами снижения стали производитель кухонного оборудования Breville Group (-12%), туристическая компания Corporate Travel Management (-11,7%), инвестиционный фонд HMC Capital (-11%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,5% и 0,7% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после максимального с 2022 года падения по итогам предыдущей сессии на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $69,4 за баррель, что на $0,74 (1,06%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $4,81 (6,4%), до $70,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,76 (1,14%), до $66,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $4,76 (6,6%), до $66,95 за баррель.

Падение цены Brent в четверг стало максимальным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

В минувшую среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Минимальный уровень пошлин установлен Трампом на уровне 10%, он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Торговые меры США и ответные шаги других стран на них позволяют предположить, что мировой спрос на нефть будет ниже, чем ожидалось ранее, отмечает аналитик TD Securities Барт Мелек, которого цитирует The Wall Street Journal.

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

"Экономика и спрос на нефть неразрывно связаны", - говорит Энджи Джилдеа, отвечающая за энергорынки в KPMG U.S.

"Рынок продолжает переваривать решение Трампа по пошлинам, и наращивание добычи ОПЕК+ вместе с перспективами ослабления спроса оказывает серьезное давление на стоимость нефти", - приводит ее слова Market Watch.