Рынок акций РФ продолжит попытки отскока - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в ближайшее время продолжит попытки отскока, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Падение индекса Мосбиржи в целом идет одиннадцать дней подряд, перепроданность огромная, так что попытки отскока будут продолжаться. Спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор", - пишет эксперт в комментарии.

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