.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на решении Минфина возобновить продажи валюты в рамках бюджетного правила
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Рост ВВП РФ в феврале замедлился до 0,8% на фоне календарного фактора
Рост ВВП РФ в феврале 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,8% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в январе 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-февраль...
 
Динамика инфляции пока соответствует ожиданиям ЦБ РФ
Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения...
 
Регионам предлагают субсидировать обеспечение автодорог сотовой связью
Министерство цифрового развития обсуждает с региональными властями возможность субсидировать технологическое присоединение операторов связи к электросетям. Это может помочь решить вопрос с обеспечением автотрасс сотовой связью и позволит операторам...
 
03 апреля 2025 года 15:30

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на решении Минфина возобновить продажи валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 3 апреля. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже днем в четверг. Рубль развернулся вверх после небольшого ослабления при открытии торгов и укрепляется, несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам в середине торговой сессии четверга оказывает решение Минфина РФ перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,482 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 85,58 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,5 рубля, до 94 руб./EUR1.

Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней с 7 апреля по 12 мая умеренно позитивна для рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

С 7 апреля по 12 мая министерство финансов продаст юани по бюджетному правилу на 35,9 млрд руб. Дневной объем продаж составит 1,6 млрд руб. против покупки на эквивалент 2,9 млрд руб. в предыдущий период, указывается в комментарии.

По итогам марта нефтегазовых доходов к плану недополучено сразу 65,6 млрд руб., вследствие чего Минфин переходит от покупки к продаже валюты. Он отметил, что "отрицательная корректировка обусловлена преимущественно снижением объемов добычи нефти и газового конденсата по сравнению с прогнозными значениями и уточнением размера налога на дополнительный доход по итогам 2024 года".

"Учитывая ранее проведенные операции со средствами ФНБ, в конце декабря Банк России установил сумму продаж юаней на 1П25 - на 8,9 млрд руб. в день, - отмечает Коныгин. - Вместе с объявленными продажами Минфина совокупные ежедневные продажи юаней денежными властями увеличатся с текущих 5,7 млрд руб. до 10,5 млрд руб. Оцениваем эту новость как умеренно позитивную для российской валюты, усилившейся не вследствие операций денежных властей, а скорее в связи с затрудненным выводом капитала и отсутствием сделок с нерезидентами".

Минфин РФ с 7 апреля по 12 мая планирует продавать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,6 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 апреля по 12 мая 2025 года будет продавать валюту объемом 10,46 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 5,96 млрд руб. в день).

Последний раз Минфин проводил продажу валюты и золота в январе 2024 года (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). До этого длительный период продаж был с февраля 2022 года по июль 2023 года. В августе 2023 года министерство возобновило покупки и с тех пор каждый месяц, за исключением января 2024 года, только покупало валюту и золото.

Так, с 7 марта по 4 апреля Минфин направил на покупку 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций - 2,9 млрд руб., месяцем ранее, с 7 февраля, объем покупок составлял 66,5 млрд рублей, или 3,3 млрд руб. в день.

Динамика инфляции в России пока соответствует ожиданиям Банка России - она замедляется, но ситуация изменчива, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Что касается снижения ключевой ставки, оно будет происходить по мере снижения инфляции. Сейчас динамика в инфляции та, которую мы прогнозировали, то есть она постепенно снижается. Но здесь надо будет смотреть за всей ситуацией. Ситуация изменчива", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в 2024 году инфляция сначала снижалась, а потом стала ускоряться, что потребовало повышения ключевой ставки.

"Поэтому здесь преждевременные действия могут привести к тому, что потом надо будет опять повышать (ставку - ИФ). Нам нужно лучше здесь аккуратно, но последовательно привести к ситуации, когда снизится инфляция, и на этой базе будут умеренные ставки для бизнеса", - отметила глава ЦБ.

Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если это будет устойчивой тенденцией, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она.

Она заявила, что ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

"На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски", - сказала Набиуллина.

Инфляция в РФ с 25 по 31 марта 2025 года составила 0,2% после 0,12% с 18 по 24 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательные цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами).

Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 31 марта на уровне 10,24%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России на заседании 21 марта принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. "Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7-8% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (вырос с 6,9% по опросу в начале февраля), по инфляции в 2026 году - 4,7% (вырос с 4,6%).

Цены на нефть усилили падение днем в четверг на новостях об изменении планов ОПЕК+.

Восемь стран-участниц сделки приняли решение ускорить снятие ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $70,72 за баррель, что на 5,63% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 6,07%, до $67,35 за баррель.

Инвесторы также продолжают оценивать данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. При этом он пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными", и показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах и какие вводятся в ответ.

Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные - на уровне 20%.

Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные - 26%.

Трамп также отметил, что установил базовый минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме между тем пояснили, что он начнет действовать 5 апреля, а более высокие пошлины - 9 апреля.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 апреля 2025 года 19:40
Рынок акций РФ в четверг упал ниже 2860п по индексу МосБиржи на внешнем пессимизме из-за пошлин США
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ в четверг после локального утреннего отскока вернулся к снижению на распродажах на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал ниже $70 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин, также игроки ожидали новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи упал ниже 2860 пунктов (минимум на закрытие торгов с середины января), причем индикатор завершил откатом 12-е торги подряд; лидерами падения выступили бумаги "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-5,5%) и металлургов.    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 19:30
Рубль в четверг лишь немного подешевел в паре с юанем, несмотря на обвальное падение цен на нефть
Москва. 3 апреля. Китайский юань возобновил небольшое укрепление вечером в четверг и завершил торги на Московской бирже на зеленой территории. Рубль, в свою очередь, опустился весьма скромными темпами, даже несмотря на обвальное падение цен на нефть. Поддержку его котировкам могли оказать решение Минфина РФ перейти в апреле к продаже валюты в рамках бюджетного правила и надежды на улучшение российско-американских взаимоотношений.    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 19:02
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций Группы Астра на уровне 600 руб
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций "Группы Астра" на уровне 600 рублей на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. "Группа Астра" опубликовала сильные результаты по МСФО за 2024 год: показатель отгрузки увеличился на 78%, до 20 млрд руб.,...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 18:31
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Х5 до 4578,93 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с 4819,24 руб. до 4578,93 руб. за штуку, что предполагает 33%-й потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. На Дне инвестора директор по корпоративным финансам и...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 18:05
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Циана"
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 735 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Фундаментально нам нравится компания. Для долгосрочных инвесторов акции эмитента могут быть интересны,...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 17:43
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную цену акций Ленты до 1700 руб
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" до 1700 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова. "Недавно ритейлер представил финансовые результаты четвертого квартала 2024 года, которые мы оцениваем как сильные....    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 17:11
Акции IVA в целом справедливо оценены рынком в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции IVA Technologies в целом справедливо оценены рынком в настоящее время, однако остается потенциал для роста котировок в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и возобновления экономической активности клиентов компании, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 16:33
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 173,28 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" до 173,28 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 52% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка по-прежнему учитывает низкую для бумаг в нашем...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 16:00
Акции "Астры" привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Группы Астра" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент представил отчетность за 2024 год по МСФО, продемонстрировав рост основных финансовых показателей. В целом они оказались в рамках наших ожиданий....    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 15:30
Прогноз сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 21% в апреле пока остается в силе - ПСБ
Прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых по итогам заседания 25 апреля 2025 года пока остается в силе, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Торможение инфляции продолжается, но очень поступательно. Пока инфляционный тренд лишь незначительно ниже прогноза...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Циан" с целью 700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Циан" с целью 700 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,1%, стоп-приказ: 550 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания провела обмен депозитарных...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 14:31
S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5440-5570п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5440-5570 пунктов в четверг при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. Президент США Дональд Трамп заявил о введении широкого спектра пошлин на ввозимые в страну товары, причем тарифная политика...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 14:00
"Т-Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 610 руб
"Т-Инвестиции" в данное время сохраняют прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 610 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 40%, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Группа Астра" успешно отчиталась за 2024 год, но, по мнению аналитиков, неопределенность относительно...    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 13:50
Рынок акций РФ днем растет во главе с НОВАТЭКом, несмотря на внешний пессимизм после введения пошлин в США
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ днем в четверг корректируется вверх за счет закрытия коротких позиций игроками на фоне ожиданий новостей по урегулированию конфликта вокруг Украины, рост сдерживается ухудшением внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent упал ниже $72 за баррель, подешевели металлы) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи поднялся в район 2970 пунктов, локомотивом роста выступают акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,1%).    читать дальше
.
03 апреля 2025 года 13:32
Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней умеренно позитивна для рубля - инвестбанк "Синара"
Отрицательная корректировка Минфином объема продаж юаней с 7 апреля по 12 мая умеренно позитивна для рубля, полагает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. С 7 апреля по 12 мая министерство финансов продаст юани по бюджетному правилу на 35,9 млрд руб. Дневной объем продаж...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.