Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ускорения темпов недельной инфляции в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ за неделю с 25 по 31 марта составила 0,20% после 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 31 марта составил 0,55%, с начала года - 2,61%. Окончательный цифры по инфляции в марте Росстат опубликует 11 апреля (месячные цифры не всегда совпадают с недельными расчетами Росстата). Из данных за март этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 марта ускорилась до 10,24% с 10,06% на конец февраля (точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат также опубликует 11 апреля).

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" волатильную сессию в среду. Инвесторы ждали, когда президент США Дональд Трамп объявит подробности о новых импортных пошлинах, что произошло уже после окончания торгов. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби днем ранее заявил, что введение новых пошлин может спровоцировать ускорение инфляции или замедление экономического роста. При этом, по его словам, статистические данные показывают, что экономика США в целом устойчива, рынок труда остается сильным, а инфляция отступила от пика, достигнутого в 2022 году.

Поскольку на импорт приходится всего 11% американской экономики, влияние пошлин на общие цены может быть ограниченным, сказал Гулсби. Между тем влияние пошлин может выйти за данные рамки, если они будут распространяться также и на компоненты, используемые для производства в США. Кроме того, введение тарифов может вызвать тревогу и изменение поведения потребителей и бизнеса.

Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в среду. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 0,5%. Отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в США в марте увеличилось на 155 тыс. Аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 105 тыс. При этом данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 84 тыс. с ранее объявленных 77 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 140 тыс., а безработица осталась на отметке 4,1%.

Президент США Трамп объявил в среду о решении ввести зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров его страны. "Это зеркальные пошлины. Если у них есть пошлины против нас, то мы вводим пошлины против них", - сказал он, выступая в Белом доме. Трамп назвал эти пошлины "декларацией нашей экономической независимости".

При этом Трамп пояснил, что американские пошлины "не будут полностью зеркальными". Он показал таблицу, в которой указано, какие пошлины в среднем действуют в отношении США в других странах, и какие США вводят в ответ. Так, согласно таблице, в Китае пошлины на продукцию США составляют в среднем 67%, а ответные американские пошлины будут на уровне 34%. Пошлины в ЕС оцениваются в 39%, ответные пошлины будут на уровне в 20%. Пошлины со стороны Японии - 46%, ответные пошлины со стороны США - 24%. Индийские пошлины на американские товары оценены в 52%, ответные пошлины - 26%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в ходе торгов в четверг. Президент США Трамп накануне объявил о решении ввести зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров страны. Он также сказал, что установил минимальный уровень пошлин в 10%. В Белом доме пояснили, что базовые ставки начнут действовать с 5 апреля, а более высокие пошлины - с 9 апреля. Кроме того, Вашингтон решил ввести пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства, которые сразу вступают в силу.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в марте поднялся до 51,9 пункта (максимум за три месяца) по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,6 пункта. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:36 МСК упало на 3,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК уменьшился на 1% - до минимума за три месяца. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,9%.

В свою очередь цены на нефть падают утром в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах в США и новые импортные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $73,03 за баррель, что на 2,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 0,6%, до $74,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 2,73%, до $69,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,7%, до $71,71 за баррель.

Согласно опубликованным накануне официальным данным, коммерческие запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,165 млн баррелей, дистиллятов - на 264 тыс. баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 1,551 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, бензина - на 1,9 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 2,373 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,725 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,277 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 апреля вырос на 0,07% и составил 110,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 1028,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,2%), "АФК Система-1Р-20" (+0,53%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,62%), "РЖД-32" (-0,39%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "БиоВитрум" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставки ежемесячных купонов до погашения установлены в размере 28% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 1,5 года обращения на уровне 31,89% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Мосбиржа в январе текущего года зарегистрировала программу облигаций ООО "БиоВитрум" серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Сэтл групп" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-04 с офертой через 1,5 года с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 23,9% годовых. Купоны ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги заявок составлял не выше 24,5% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Техразмещение состоится 7 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) зафиксировало объем выпусков 3-летних облигаций серий 02Р-02 и 002Р-03 на уровне 2 млрд рублей каждый. Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 002Р-02 установлен на уровне 19% годовых, финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску серии 002Р-03 - на уровне 340 базисных пунктов. По бондам 002Р-02 предусмотрены фиксированные квартальные купоны, по выпуску 002Р-03 - плавающие ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуски прошел 2 апреля. Техразмещение запланировано на 7 апреля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Дарс-девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 26% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Техразмещение запланировано на 8 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Роял капитал" 7 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с call-опционом через 2 года серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Купоны ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 31%, что соответствует доходности к досрочному погашению на уровне не выше 35,81%. Техразмещение запланировано на 10 апреля. По выпуску установлен пакет ковенант. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) 22 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии П02-БО-01 объемом 20-30 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. В настоящее время в обращении находится один выпуск бондов "Аэрофлота" на 24,65 млрд рублей с погашением в июне 2026 года.