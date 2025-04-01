БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "ЛУКОЙЛ", "Яндекс", "Хэдхантер" и "Транснефть" (аап).

"Компанию "ИКС 5" можно назвать главной фишкой приближающегося дивидендного сезона, - пишет аналитик Виталий Манжос. - Величина уже объявленных годовых дивидендов составляет 18% от текущего курса. С учетом еще одной прогнозируемой выплаты в 2025 году дивдоходность акций ИКС 5 на 12 месяцев может составить 33%. Последний финансовый отчет оказался довольно позитивным: за 2024 г. выручка компании выросла на 24% как за счет среднего чека, так и благодаря увеличению трафика в магазинах. При этом по магазинам-дискаунтерам годовая выручка удвоилась".

На взгляд эксперта, акции данной розничной торговой сети с низкой долговой нагрузкой представляют собой защитный актив. Они подходят для диверсификации дивидендных портфелей с высокой долей представителей добывающих отраслей.

"Несмотря на многие неблагоприятные внешние факторы, нефтяной бизнес в России остается рентабельным - на это указывает годовая отчетность "ЛУКОЙЛа" по МСФО, - отмечает стратег БКС. - Возможный рост мировых цен на нефть или смягчение внешнего санкционного давления способны улучшить текущие финансовые результаты. "ЛУКОЙЛ" накопил на балансе значительные денежные средства: 1,426 трлн руб. на конец 2024 г. Это позволило объявить довольно щедрые финальные дивиденды за 2024 год в размере 541 руб., или около 7,7% от текущей цены".

Если правительство так и не одобрит выкуп акций у нерезидентов, то компания может выплатить еще более крупные спецдивиденды, чтобы вернуть объем денег на балансе к обычному уровню в $4-5 млрд, полагает Манжос.

Последний финансовый отчет "Яндекса" оказался, по оценке экспертав, довольно сильным. Он считает, что у компании сохраняется потенциал для наращивания доли в общих рекламных бюджетах и потребительских расходах РФ. Долговая нагрузка достаточно низкая, показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,4x (без учета арендных обязательств). "Этот фактор добавляет устойчивости в условиях дорогих кредитов на рынке, - отмечает аналитик. - Менеджмент планирует предложить совету директоров выплатить дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Дивдоходность невысокая, но она все же может оказать поддержку котировкам".

"Хэдхантер", по мнению Манжоса, выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы в наиболее массовых сферах - производстве, продажах, розничной торговле, логистике, строительстве, а также среди рабочих специальностей. На фоне позитивной конъюнктуры выручка компании в IV квартале выросла на 22,8% г/г, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 97%.

"Акции "Хэдхантера" пока не сумели закрыть декабрьский гэп - столь крупные выплаты (23% дивдоходности) носили разовый характер, но по результатам 2025 года компания может предложить 10-12% дивдоходности", - прогнозирует эксперт.

"Транснефть" как естественная монополия с государственным участием демонстрирует относительную стабильность финансовых показателей по МСФО: годовая выручка выросла на 7% при умеренном сокращении прибыли акционеров на 5% г/г под влиянием увеличения ставки налога на прибыль. Тем не менее прогнозируемая величина дивидендов на эти бумаги за 2024 год составляет порядка 14% от текущего курса, подчеркивает стратег БКС.

"После прошлогоднего сплита с коэффициентом 1:100 акции "Транснефти" стали существенно более доступными массовому инвестору, - отмечает аналитик. - Одновременно с этим их дивидендная доходность увеличилась в несколько раз в сравнении с уровнями до 2017 года. Теперь эти бумаги можно отнести к разряду дивидендных, что будет способствовать долгосрочному росту спроса. Сейчас акции "Транснефти" торгуются вдвое дешевле своего исторического максимума. С учетом достаточно высокой дивдоходности они интересны для покупки и на средний, и на долгий срок".

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