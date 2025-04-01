"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АФК Система с целью 19 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 19 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,11%, стоп-приказ: 15,19 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сегежа" начала размещение по закрытой подписке в пользу "Системы" для погашения долгов, отмечают аналитики. Они полагают, что, скорее всего, компания будет гасить короткие бумаги, так как высокие ставки и обслуживание краткосрочных займов - основная проблема.

"С технической точки зрения цена пришла к линии поддержки и протестировала ее на прочность, есть вероятность продолжения тренда наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,19 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61", - указывают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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