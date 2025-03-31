"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 340 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 340 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,4%, стоп-приказ: 298,7 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-февраль 2025 года - +13,5% (г/г), рентабельность собственного капитала (23,2%) выше безрисковой ставки, отмечается в комментарии.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда c декабря 2024 года. Котировки скорректировались к уровню поддержки (300 руб.). При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 298,7 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,57",- указывают в "Финаме".

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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