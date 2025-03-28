Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5630-5750 пунктов в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5630-5750 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, считает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников.

"Торги 27 марта на американских фондовых площадках вновь завершились в минусе - участники рынка продолжили распродавать рискованные активы на фоне новостей о тарифах и в ожидании развития ситуации в последние дни до второго апреля, когда новые правила внешней торговли в США должны вступить в силу, - пишет эксперт в комментарии. - Фьючерсы на ведущие индексы американских акций в данное время демонстрируют нейтральную динамику. На предстоящие торги прогнозируем высокий уровень волатильности при умеренно негативном балансе рисков из-за возможной разочаровывающей статистики расходов физлиц. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5630-5750 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500 остается в слабой позиции, опустившись ниже всех ключевых скользящих средних, поэтому покупатели находятся в уязвимом положении, указывает аналитик. Он подчеркивает, что ранее индикатор RSI не смог подняться выше 50 пунктов и выступает на стороне "медведей".

"Нисходящее движение может ускориться с вероятным откатом индекса широкого рынка к поддержке на отметке 5600. Сильное сопротивление расположено в области 5780-5790 пунктов", - отмечает Ободников.

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