Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью 194,64 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 114% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Мы полагаем, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе покупка бумаг банка может рассматриваться инвесторами как аналог вложения в фонд российских акций или облигаций, учитывая значительную долю операций ВТБ на рынке ценных бумаг, - пишут эксперты. - Тем не менее дисконт-поправка на риски вложений в акции банка остается 30%, что отражает отраслевые прогнозы топ-менеджмента ведущих кредитных организаций, связанные с возможным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, налоговой нагрузкой, волатильностью рубля и высоким уровнем неопределенности внешнего информационного фона".

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