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Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" рекомендует покупать акции Газпрома с целевой ценой 233,12 руб
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25 марта 2025 года 19:03
"АКБФ" рекомендует покупать акции Газпрома с целевой ценой 233,12 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 233,12 рубля за бумагу с горизонтом инвестирования один год и потенциальной доходностью 40%, сообщается в комментарии аналитиков. Несмотря на слабые показатели компании по РСБУ, эксперты "АКБФ" отмечают устойчивую позитивную динамику мировых цен на газ, которая соответствует ранее заложенным в модели среднесрочным оценкам. Дополнительной поддержкой бизнеса компании, по их мнению, станет отмена с 1 января 2025 года дополнительного НДПИ на газ, что, как ожидается, окажет значимый положительный эффект на прибыль. Несмотря на наличие директивных рисков замедления роста тарифов с 2026 года, текущие решения правительства, на взгляд аналитиков, явно ориентированы на поддержку операционной устойчивости компании. Их прогноз экспортных поставок газа в 2025-2031гг сохраняется на уровне 13% среднегодового роста с учетом перспектив расширения поставок в Среднюю Азию, а также потенциальной реализации совместных проектов с Ираном, Турцией и КНР. "На фоне отчетности по РСБУ и пересмотра ключевых финансовых показателей, оценка чистой прибыли "Газпрома" по итогам 2024 года снижена до 1015,9 млрд руб. (против 1453 млрд руб. ранее). Прогнозируемая дивидендная база составит 852 млрд руб., что соответствует выплате 18 руб./ао (против 25,75 руб./ао в предыдущем прогнозе). По итогам 2025 года ожидается увеличение дивидендных выплат до 31,8 руб./ао, однако, по нашим данным, рынок в целом не закладывает выплат дивидендов за 2024 и 2025 годы", - отмечают стратеги инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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