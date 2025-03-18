Рубль днем укрепляется в паре с юанем на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Москва. 18 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем во вторник; рубль растет в ожидании телефонных переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, анонсированных на вторую половину дня. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2475 руб., что на 10,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 11 копеек, до 83,89 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 48 копеек, до 90,79 руб./EUR1.

Рубль может укрепиться по отношению к юаню до уровней чуть ниже 11 руб. за юань в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Возобновилось резкое укрепление рубля - российская валюта подорожала к китайской сразу на 3,8%. Причиной этого является не только валютный дисбаланс, когда приток долларов и юаней в страну сильно превышает спрос на нее, но и сокращение спекулятивных позиций, открытых против рубля. Технически пара юань/рубль пробила поддержку 11,6-11,7, и теперь можно ждать движения в район чуть ниже 11 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в период с 16:00 до 18:00 по московскому времени во вторник, тайминг беседы не ограничен, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы проинформируем вас по итогам этого разговора, как мы обычно делаем. Сделаем это максимально оперативно", - добавил он.

Правительство РФ оценивает ситуацию с укреплением рубля как негативный фактор для экспорта, но позитивный для динамики инфляции, обусловленный рыночными механизмами, в том числе временным снижением импорта и притоком зарубежного капитала на рынок РФ, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость вмешиваться в текущую ситуацию с курсом, он сказал: "Вопрос вмешивания - такого инструмента не существует, существует рыночный баланс, рыночное определение курса".

"Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации. С учетом прогноза по восстановлению импорта, думаю, мы все равно увидим в среднем по году те цифры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития", - отметил Новак.

Укрепление курса рубля вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка создает сложности для компаний, ориентированных на экспорт, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"К сожалению, да, сегодня намного сложнее стало. И благодаря тому, что Центральный банк поднял достаточно высоко ключевую ставку, и сегодня инвестиционные программы практически обнулились. А если еще говорить о том, что и рубль у нас укрепляется, это тоже не совсем хорошо для, прежде всего, для экспортеров", - сказал Чемезов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах съезда РСПП в Москве.

"То, что мы могли бы зарабатывать хотя бы на курсе доллара, сегодня, к сожалению, этого нет", - констатировал глава "Ростеха", отметив, что экспортерам нужно осваивать новые рынки, прежде всего - в Африке.

Цены на нефть ускорили рост во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Аналитики опасаются, что эскалация конфликтов в этом регионе может привести к росту расходов на транспортировку нефти и усилить риски, связанные с поставками.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,96 за баррель, что на 1,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,3%, до $68,45 за баррель.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о начале операции по нанесению мощных ударов по йеменским мятежникам-хуситам. Кроме того, в понедельник он возложил ответственность за все атаки хуситов в Красном море на Иран, который обвинил в оказании им всесторонней поддержки.

Тем временем Армия обороны Израиля сообщила, что наносит массированные удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают надежды на оживление роста экономики Китая после сообщений о запланированных Пекином мерах по стимулированию потребления, а также выхода обнадеживающих статистических данных КНР.

Фактором, ограничивающим повышение цен на нефть, являются ожидания урегулирования российско-украинского конфликта, которое может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России. Трамп подтвердил накануне, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

Банк России во вторник, 18 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 260 млрд рублей (при лимите 1 трлн 260 млрд рублей и спросе 2 трлн 167,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 марта, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и спросе 2 трлн 693,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,14% годовых.