ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в марте - "Велес Капитал"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, оставит формулировку о возможности ее повышения при необходимости, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Основным ориентиром для ЦБ сейчас являются темпы снижения инфляции и устойчивость данной тенденции, в том числе в части неволатильных компонентов цен, отмечает эксперт. Пока такое снижение проявляется минимальными темпами, а тенденция замедления роста цен неустойчива, обращает внимание он.

"Ожидаем от ЦБ сохранения ставки на прежнем уровне (21% годовых). Тенденция замедления темпов роста цен только начинает проявляться, и сейчас регулятору целесообразно сохранить паузу и наблюдать за процессом, - пишет Кравченко в материале инвесткомпании. - В целом регулятор мог бы изменить сигнал в пресс-релизе с умеренно жесткого на нейтральный, однако при текущем рыночном оптимизме такой шаг может обернуться чрезмерным смягчением денежно-кредитных условий. Полагаем, что наряду с сохранением ставки регулятор оставит формулировку о возможности повышения ключевой ставки при необходимости".

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