Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник самым резким падением с начала года на опасениях по поводу экономики США. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период". "Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".

Внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах во вторник вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%. Значение японского Nikkei 225 падает на 1,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,9%.

Вместе с тем цены на нефть пытаются стабилизироваться во вторник после падения по итогам предыдущей сессии на фоне общего ухода инвесторов от рисков. Трейдеры опасаются, что действия Трампа в торговой сфере приведут к замедлению глобальной экономической активности, что, в свою очередь, ослабит спрос на нефть. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,31 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 1,5%, до $69,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени всего на 0,06%, до $65,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,5%, до $66,03 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере, а также действий его администрации по сокращению расходов. Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 27,034 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,648 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 марта вырос на 0,13% и составил 109,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 марта) прибавил 0,22%, поднявшись до 1019,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+3,09%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,32%) и "Почта России БО-002P-01" (+1,16%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-01R" (-0,42%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,38%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-07 с офертой через год объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 февраля. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 21,25% годовых, ей соответствует доходность к оферте 23,45% годовых. Купоны ежемесячные.

Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) завершил размещение выпуска 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 1,5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 24,75% годовых. Ей соответствует доходность к погашению в размере 27,76% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 650 базисных пунктов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 15 месяцев объемом 3 млрд рублей на уровне 25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 28,07% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО Лизинговая компания "Роделен" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 25,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,71% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплат 25-59-го купонов, еще 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона, в результате дюрация составит около 2,3 лет. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Владелец торговой сети Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") установил ставки 1-36-го купонов выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 300 млн рублей на уровне 27% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через два года не выше 30,61% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 7 марта. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей.

Группа "Аэрофьюэлз", занимающаяся топливозаправкой самолетов в РФ и за рубежом, перенесла с 14 на 18 марта сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,05% годовых. Техразмещение запланировано на 21 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 25-30 купонов облигаций 28-й серии на уровне 18,1% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в апреле 2013 года. По выпуску 25-го марта предстоит оферта.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 21-22 купонов инфраструктурных облигаций 33-34-й серий в размере 10,52% годовых. Компания разместила 25-летние облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) (РСХБ) приобрел по оферте 1 млн 450 тыс. 450 облигаций серии БО-14-002Р по цене 100% от номинала, или 9,7% эмиссии. 5-летний выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей был размещен в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 7,8% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) выкупило по оферте 4 млн 918 тыс. 136 облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 98,36% займа. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в сентябре 2016 года. Перед офертой эмитент установил ставку полугодового купона в размере 0,1% годовых.

АО "Росгеология" допустило фактический дефолт при выплате 15-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты купона приходилась на 24 февраля. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении компании. "Росгеология" 12 февраля допустила фактический дефолт при выплате 14-го купона облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 15-го купона составляет 23,5% годовых. Следующая выплата купона - 25 марта. Череда дефолтов госкомпании началась осенью прошлого года: в середине октября 2024 года "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей.