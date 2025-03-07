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Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 7 марта. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали боковую динамику.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Цены американских гособлигаций во вторник перешли к росту на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, в условиях возросшей рыночной турбулентности. При этом стоимость отечественных евробондов практически не изменилась по итогам дня.

Американские фондовые индексы 4 марта упали, отыгрывая сообщения о торговых войнах, инициированных Соединенными Штатами. Во вторник вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт в США товаров из Канады и Мексики и дополнительный 10%-ный сбор на продукцию из Китая, при этом Канада и КНР уже объявили ответные меры. Эскалация торговой войны спровоцировала переток капитала в защитные активы, вызвав дальнейшие опасения относительно экономических последствий новых внешнеторговых мер.

Ситуация на рынке базовых активов в середине недели ухудшилась, в то время как колебания котировок российских еврооблигаций вновь не выходили за рамки бокового диапазона. Цены US Treasuries 5 марта умеренно снизились, отыгрывая как новые заявления о внешнеторговой политике США, так и публикацию новой порции макроэкономических данных. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта.

Котировки US Treasuries в четверг продолжили умеренно снижаться, а изменения цен отечественных евробондов вновь были незначительными. Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 21 тыс. - до 221 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 233 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса США в январе увеличился на 34% относительно предыдущего месяца и достиг рекордных $131,4 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в декабре отрицательное сальдо торгового баланса составило $98,1 млрд, а не $98,4 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения в январе до $127,4 млрд с объявленного ранее декабрьского уровня.

В последний день недели изменения котировок US Treasuries в целом были незначительными, при этом сектор российских еврооблигаций по-прежнему пребывал в безыдейном состоянии.

Данные министерства труда США, опубликованные в пятницу, показали более слабое, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест в стране в феврале и неожиданный рост безработицы. Количество рабочих мест в прошлом месяце повысилось на 151 тыс., тогда как опрошенные Bloomberg эксперты прогнозировали увеличение на 160 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 125 тыс., а не на 143 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в феврале повысилась до 4,1%, тогда как аналитики ожидали ее сохранения на январском уровне 4%.

Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США для корректировки ставки, заявил президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик.

Минфин РФ на данный момент не видит большого интереса держателей суверенных евробондов РФ ко второму раунду замещения и не планирует его проводить, сообщил журналистам директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов. "Мы такую "домашнюю работу" после замещения делаем - пытаемся понять, почему не заместились те, кто не заместился. Пока какого-то большого интереса ко второму раунду мы не видим. Иными словами, все, кто хотел, все поучаствовали в этой сделке", - сказал Мамонов в кулуарах конференции Cbonds & Smart-Lab.

"Мы в целом изначально говорили, что второго раунда мы не планируем, потому что для нас он просто связан с большим количеством рисков фрода, чем первый, поэтому изначально пытались заместить сразу максимальный объем бумаг, делали это разово. Пока жизнь показывает, что ничего не поменялось", - отметил глава департамента министерства.

Минфин провел масштабное замещение суверенных еврооблигаций РФ локальными бумагами во второй половине прошлого года. Всего в рамках этой процедуры было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжают обращение на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за прошедшую неделю снизились в цене всего на 0,01%, подешевев до 70,04% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 9,28% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и неделей ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 5 базисных пунктов - до 17,17% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,02%, до 65,89% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 9,72% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в стоимости всего 0,01%, подорожав до 71,57% от номинала (их доходность выросла на 58 базисных пунктов и составила 34,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 0,07%, до 68,23% от номинала (доходность увеличилась на 16 базисных пунктов, составив 22,05% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,71% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, составив 15,82% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за пять дней всего на 0,03%, до 66,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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