Рубль днем отыграл утренние потери и развернулся вверх на фоне уверенного роста цен на нефть

Москва. 7 марта. Китайский юань перешел к снижению после утреннего роста на Московской бирже днем в пятницу. Рубль развернулся вверх и повышается перед выходными днями и на фоне уверенно дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,1995 руб., что на 7,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 81 копейку, до 89,42 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 47 копеек, до 96,6 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

"ЦБ РФ с пятницы незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9 млрд рублей). Новостной фон в краткосрочной перспективе, вероятно, останется умеренно позитивным. Также мы допускаем, что экспортеры (с учетом относительно крепких позиций рубля) могут начать подготовку к крупным налоговым выплатам марта заблаговременно - в середине месяца, что (при благоприятном новостном фоне) может привести к новой волне укрепления рубля. В краткосрочной перспективе курс рубля, скорее всего, продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - пишет эксперт в комментарии.

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода, теперь до 9 сентября 2025 года. Как говорится в сообщении регулятора, это решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок уверенно растут в пятницу, но скорее всего завершат неделю с потерями на фоне неопределенности перспектив международной торговли и ожиданий увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,52 за баррель, что на 1,54% больше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,7%, до $67,5 за баррель.

С начала недели контракты на Brent и WTI потеряли более 3%.

Давление на нефтяные цены последнее время оказывают опасения, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Дональда Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо, пишет MarketWatch.

Накануне американский президент подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25-процентных пошлин до 2 апреля. Ранее он объявил об отсрочке введения тарифов на импорт автомобилей.

Готовность Трампа идти на уступки ключевым торговым партнерам отчасти нивелировала обеспокоенность, связанную с замедлением роста мировых экономик из-за эскалации торговых войн, однако повышенная неопределенность перспектив международной торговли негативно влияет на настроения рынка, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе альянс ОПЕК+ подтвердил свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Некоторую поддержку котировкам оказывают заявления министра финансов США Скотта Бессента о готовности Штатов к ужесточению санкций в отношении российской энергетики и нефтяного экспорта Ирана. Санкции против РФ "будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", сказал он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка в четверг, имея в виду цели США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Министр также заявил, что США намерены "закрыть" нефтяной сектор Ирана, добавив, что "разорение" этой страны ознаменует "начало обновленной санкционной политики".

Жесткие заявления в отношении Ирана прозвучали на фоне увеличения поставок нефти из республики в Китай.