Рубль в четверг понизился в паре с юанем, продолжает отыгрывать падение нефти

Москва. 6 марта. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,273 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 марта на 21,54 копейки, до 89,5724 руб./$1, и увеличил курс евро на 89,4 копейки, до 96,5975 руб./EUR1.

"Значительное укрепление национальной валюты, продолжавшееся в течение февраля и в значительной степени связанное с внешнеполитической конъюнктурой, сменилось на ослабление. Курс российского рубля за прошедшие семь дней упал на 5% против основных валют. Отсутствие дополнительных положительных политических новостей и снижение нефтяных цен способствовало некоторой коррекции курса рубля от его максимальных значений. В ближайшей перспективе курс национальной валюты будет колебаться в диапазоне 88-93 рубля за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"С пятницы котировки нефти марки Brent снизились уже более чем на 4%, с начала года снижение более существенное - на 6,3%. Если к этому добавить расширение дисконтов на нефть марки Urals и ESPO в феврале, то ослабление курса рубля, даже с учетом сохраняющихся надежд на скорую геополитическую разрядку, вполне закономерно. Динамика цен на нефть не может не вызывать тревогу у инвесторов - если первые признаки слабости в феврале формировались за счет роста коммерческих запасов, то эскалация торгового противостояния США со своими крупнейшими торговыми партнерами вызвала опасения инвесторов по поводу замедления глобального спроса. К тому же ОПЕК, вопреки надеждам некоторых участников рынка, подтвердила намерения постепенно снижать ограничения на добычу с апреля. (. . .) Как итог - давление на рубль на внутреннем валютном рынке возросло. (. . .) Полагаем, что в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" может протестировать уровень 12,5-12,55, где закономерно будет ожидать некоторой паузы в ослаблении рубля", - отмечает начальник аналитического отдела Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) Александр Фетисов.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил Росстат в среду вечером после закрытия валютной секции Московской биржи.

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти возобновили небольшое снижение вечером в четверг после падения по итогам предыдущих торгов. В среду контракты на Brent подешевели на 2,5%, на WTI - на 2,9%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $69 за баррель, что на 0,43% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,6%, до $65,89 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с предполагавшихся в декабре 1,1%. Прогноз роста мирового ВВП (без учета еврозоны) в 2025 году был понижен до 3,4% c 3,5%.

При этом аналитики ЕЦБ повысили прогноз средней цены на нефть марки Brent до $74,7 за баррель в 2025 году и $70,3 за баррель в 2026 году. Декабрьский прогноз предполагал, что средняя цена на нефть будет составлять $71,8 за баррель в 2025 году и $70,1 за баррель в 2026 году.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 марта увеличилась на 5 базисных пунктов, до 21,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 4 базисных пункта, до 21,09% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,4% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 21,17% годовых.