.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 291 руб
.
06 марта 2025 года 18:57
ПСБ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 291 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 291 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Евгения Локтюхова. "Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. В целом отчетность неплохая. Компания умело наращивает комиссионные доходы и развивает маркетплейс при сохранении высокой маржинальности. Учитывая невысокие капзатраты, торговая площадка по итогам года может выплатить больше 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Мы ожидаем выплаты в 22,5-24,5 руб. на акцию (около 65-70% от прибыли) с дивдоходностью в 10-11%, - пишет эксперт. - На фоне повышенной торговой активности в связи с геополитическими ожиданиями прогнозируем более сильные результаты Мосбиржи в начале текущего года. Считаем бумаги привлекательной среднесрочной инвестицией". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 марта 2025 года 11:16
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "ЦБ РФ с пятницы незначительно повысит чистый ежедневный объем продажи валюты на рынке (с 5,6 до 5,9... читать дальше
.07 марта 2025 года 10:45
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив акций "Диасофта", говорится в материале аналитиков телеграм-канала. "С учетом слабых результатов эмитента за 9М24 финансового года (ф.г.) мы полагаем, что компания вряд ли сможет выполнить ранее озвученные цели по 2024 ф.г., так как... читать дальше
.07 марта 2025 года 10:23
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Технически индекс остается зажатым между линией долгосрочного нисходящего тренда и 20-дневной... читать дальше
.07 марта 2025 года 10:20
Москва. 7 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного дешевеет на фоне стабильной ситуации на рынке нефти. читать дальше
.07 марта 2025 года 09:45
"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для паев Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Александра Потавина. Цены на палладий в 2024 году демонстрировали слабую динамику, в начале... читать дальше
.07 марта 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.07 марта 2025 года 09:26
Котировки акций ПАО "Полюс" могут вырасти до 24000-25000 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Опубликованные производственные и финансовые результаты эмитента за второе полугодие 2024 года мы оцениваем как сильные. Акции "Полюса" торгуются с мультипликатором... читать дальше
.07 марта 2025 года 09:11
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - парламентское собрание в Китае; - торговый баланс Китая в феврале; - производственные заказы Германии в январе; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; -... читать дальше
.06 марта 2025 года 19:30
Рынок акций РФ просел ниже 3210п по индексу МосБиржи на геополитических опасениях, лидировала в откате Юнипро
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился из-за вернувшихся распродаж на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; фактором давления выступила и подешевевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился к $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3210 пунктов, лидерами отката и оборотов торгов выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-15,1%) после выхода годового отчета по МСФО, где отражены планы предстоящих высоких капзатрат компании. читать дальше
.06 марта 2025 года 19:18
Москва. 6 марта. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,273 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.06 марта 2025 года 18:57
Москва. 6 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.06 марта 2025 года 18:26
мпания "Эйлер Аналитические Технологии" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 25000 рублей за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", с учетом улучшений в корпоративном управлении и исторически консервативного подхода компании к производственным планам, сообщается в материале... читать дальше
.06 марта 2025 года 18:02
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Юнипро" и сохраняет целевую цену на уровне 2,6 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Юнипро" опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты по МСФО за 2ПГ и 2024 год и раскрыла планы по капитальным вложениям до 2031 года,... читать дальше
.06 марта 2025 года 17:35
"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD 116 с потенциалом роста 5,6%. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, составляет $29,7, апсайд - 4,2%, сообщается в материале... читать дальше
.06 марта 2025 года 17:11
Высокий спрос на длинные ОФЗ с фиксированным купоном может сохраниться, полагают аналитики "Т-Инвестиций" Сергей Колбанов и Кирилл Комаров. За последние четыре аукциона совокупный спрос на ОФЗ с фиксированным купоном вырос до аномально высокого за последние годы уровня, превысив 1,3 трлн руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.