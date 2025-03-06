"Т-Инвестиции" рекомендуют держать акции Мосбиржи

"Т-Инвестиции" рекомендуют держать акции "Московской биржи", сообщается в комментарии аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за четвертый квартал и весь 2024 год, результаты оказались хуже ожиданий, констатируют эксперты.

"Операционный доход и EBITDA в четвертом квартале оказались ниже консенсус-прогнозов. Всему виной низкие процентные доходы из-за снижения клиентских остатков на счетах. Судя по всему, эта тенденция продолжится и в будущем, - отмечают аналитики в материале. - Комиссионные доходы в четвертом квартале выросли на 13%, однако они пока не способны компенсировать негативный эффект в процентном доходе".

Эксперты "Т-Инвестиций" оценивают результаты "Московской биржи" за четвертый квартал 2024 года умеренно негативно. "Придерживаемся рекомендации "держать" по бумагам площадки", - указывают они.

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