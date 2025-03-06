Рубль утром заметно понижается в паре с юанем вслед за сильно упавшей накануне нефтью

Москва. 6 марта. Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг. Рубль заметно дешевеет вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3485 руб. (+12,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

Цены на нефть повышаются в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября, отмечает Market Watch.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $69,78 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 2,5%, до $69,30 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,71%, до $66,77 за баррель.

Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.