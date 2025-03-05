Рубль в среду лишь умеренно подешевел в паре с юанем несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 5 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль умеренно понизился, несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,228 руб., что на 6,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 марта на 54,3 копейки, до 89,7878 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,8001 рубля, до 95,7035 руб./EUR1.

"В среду рубль немного подешевел в паре с юанем. Участники рынка продолжают постепенно фиксировать прибыль после сильного роста в прошлом месяце, дополнительно к этому их подталкивают завершившийся в пятницу налоговый период февраля и сильное падение цен на нефть. Полагаем, что в ближайшее время игроки продолжат ориентироваться на внешнеполитический фон и активно реагировать на изменения вокруг российско-украинского конфликта, а также новости об участии США в процессе подготовки переговоров. Сегодня Минфин обнародовал параметры операций с валютой в рамках бюджетного правила и, по факту, Банк России в марте будет продавать валюту почти на 400 млн рублей больше, чем в феврале - порядка 6 млрд рублей в день вместо примерно 5,6 млрд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"На биржевом валютном рынке рубль снижался в паре с юанем вторую торговую сессию подряд, хотя ближе к вечеру преимущество китайской валюты свелось к минимуму. Так, в дневные часы пара юань-рубль поднималась до 12,35 руб./юань, обновив таким образом двухнедельный максимум. Определенным негативом для рубля выступали нефтяные котировки, которые второй день подряд опускались ниже уровня $70 за баррель Brent, где ранее находились лишь в сентябре прошлого года. Однако ближе к вечеру на российском рынке рубль постепенно отыграл часть позиций и сдвинул торги в диапазон 12,2-12,25 за юань, в том числе на фоне сохранения достаточно благоприятных ожиданий локальных инвесторов. Позитивный настрой в том числе был подтвержден итогами очередного аукционного дня Минфина. Совокупный спрос на аукционах ОФЗ не только вторую неделю подряд превысил внушительную отметку в 300 млрд руб., но и значение предыдущей недели. Объем размещения уже четвертую неделю подряд остается на уровне или выше отметки в 200 млрд руб. Позитив инвесторов по-прежнему подогревается благоприятными ожиданиями в геополитике, на фоне которых участники рынка в том числе испытывают надежду на более быстрый переход ЦБ к постепенному ослаблению процентной политики", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Минфин РФ с 7 марта по 4 апреля планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 60,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,9 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это почти на 0,4 млрд руб. меньше, чем дневной объем в период с 7 февраля по 6 марта (3,3 млрд руб., в сумме 66,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте на сумму 57,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам февраля составило 2,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных операций Минфина Банк России с 7 марта по 4 апреля 2025 года будет продавать валюту объемом 5,96 млрд руб. в день (с 7 февраля по 6 марта 2025 года объем продаж составлял 5,56 млрд руб. в день).

Минфин РФ сохраняет свои оценки исполнения федерального бюджета в 2025 году, однако не исключает, что дефицит может превысить план в 0,5% ВВП в случае сохранения текущих цен на нефть - около $60 за баррель.

"Мы стараемся всех ориентировать не на общий баланс (бюджета - ИФ), а на структурный баланс, это именно тот целевой показатель, который заложен в бюджетной конструкции и бюджетных правилах. А общий баланс, в том числе, зависит от цен на нефть, поэтому подвержен волатильности, соответственно, это как гадание на кофейной гуще, когда мы угадываем общий баланс. Наши оценки по общему балансу не поменялись, но они зависят от того, какая цена на нефть. В бюджете заложено $70 за баррель, сейчас мы видим ближе к $60. Соответственно, если этот уровень сохранится - ближе к $60, то дефицит будет побольше, менее чем на 1% ВВП побольше", - заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП. В январе, по предварительным данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 1,706 трлн рублей, или 0,8% ВВП. Минфин объяснял такой уровень дефицита в первый месяц года главным образом опережающим финансированием расходов внутри первого квартала, отмечая, что это не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Котировки фьючерсов на нефть эталонных марок ускорили снижение в среду вечером после данных о запасах в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $68,88 за баррель, что на 3,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,65%, до $65,78 за баррель.

Нефть марки Brent завершила предыдущую сессию на минимуме с ноября, WTI - на самой низкой отметке с декабря. В ходе торгов во вторник котировки Brent падали до внутридневного минимума с сентября прошлого года.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина сократились на 1,433 млн баррелей и составили 246,838 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,318 млн баррелей, до 119,154 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 марта увеличилась на 10 базисных пунктов, до 21,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 3 базисных пункта, до 21,05% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца повысилась на 1 базисный пункт - до 21,4% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 21,15% годовых.

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