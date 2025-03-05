05 марта 2025 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 5 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,27% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,15% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов - до 65,89% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 9,7% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1,5 базисного пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 34,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта, подешевев до 68,23% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 21,94% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,77% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,85% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику, отыгрывая как новые заявления о внешнеторговой политике США, так и публикацию новой порции макроэкономических данных.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в феврале вырос до 53,5 пункта по сравнению с 52,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 52,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
06 марта 2025 года 09:12
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- парламентское собрание в Китае, возможно объявление о новых мерах стимулирования;
- саммит лидеров ЕС;
- розничные продажи еврозоны в феврале;
- заседание ЕЦБ по... читать дальше
.
05 марта 2025 года 19:40
Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на ожиданиях прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором выступила упавшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $69 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся выше 3260 пунктов, лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5,2%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%). читать дальше
.
05 марта 2025 года 19:30
Москва. 5 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль умеренно понизился, несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 12,228 руб., что на 6,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
05 марта 2025 года 19:07
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 354 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.
"Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 4К2024, которые оказались близки к нашему прогнозу и консенсусу... читать дальше
.
05 марта 2025 года 18:31
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций "МТС" с 240 руб. до 270 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.
"МТС" 5 марта представила в целом совпавший с общерыночными ожиданиями отчет по МСФО за четвертый квартал. Согласно... читать дальше
.
05 марта 2025 года 18:09
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 264,9 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 20,8%,говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Среди акций отечественных финкомпаний нам нравятся бумаги "Московской биржи", крупнейшей... читать дальше
.
05 марта 2025 года 17:31
Чистая прибыль банковского сектора в текущем году может снизиться до 3,1-3,3 трлн руб., однако останется на весьма высоком для последних лет уровне, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".
"Начало 2025 года ознаменовалось дальнейшим ослаблением кредитования в РФ, - отмечают... читать дальше
.
05 марта 2025 года 16:57
Котировки акций Tesla и CrowdStrike могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".
Акции Tesla упали во вторник в цене на 4,4% из-за данных о продажах в КНР, где в феврале компания реализовала всего 30688 электромобилей (минус 49,2% г/г). Это самый... читать дальше
.
05 марта 2025 года 16:29
"Финам" присвоил рейтинг держать акциям The Energy Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью $99,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 13,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.
"Бумаги фонда в последний год торгуются в боковике... читать дальше
.
05 марта 2025 года 16:06
Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
"Мы позитивно оцениваем финансовые результаты эмитента за 2024 год, однако снижение количества платящих малых и средних клиентов в четвертом квартале указывает на охлаждение рынка... читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:41
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5700-5865 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при повышенной волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Амирлана Калымбекова.
"Впервые с октября 2023 года S&P 500 вплотную приблизился к... читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:36
Москва. 5 марта. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль заметно слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,307 руб., что на 14,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:30
"БКС Мир инвестиций" возобновил аналитическое покрытие "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) после пересмотра, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Прогнозная стоимость акций "Совкомфлота", рассчитанная экспертами, составляет 80 рублей за штуку, взгляд - "негативный".
"Мы считаем, что после введения санкций... читать дальше
.
05 марта 2025 года 15:14
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций МКПАО "Яндекс" с 4858,87 рубля до 5136,19 рубля за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Александра Осина.
"Драйвер роста финансовых показателей компании, полагаем, не изменился. Это относительно высокие... читать дальше
.
05 марта 2025 года 14:52
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 266 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.
Эмитент отчитался за четвертый квартал 2024 года. Выручка выросла благодаря рекламному бизнесу, финтеху, направлению продаж оборудования... читать дальше
.