Рубль днем снижается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 4 марта. Китайский юань повышается на Московской бирже днем во вторник, рубль слабеет на фоне активно дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,183 руб., что на 8,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 10 копеек, до 90,16 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 49 копеек, до 94,61 руб./EUR1.

Прогнозный диапазон для пары "юань-рубль" на конец текущей недели составляет 11,7-12,5 руб./юань, для пары "доллар-рубль" - 86-91 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

"На прошедшей неделе на динамику курса рубля во многом влиял налоговый период, - пишет аналитик Наталья Ващелюк. - Фактор геополитической неопределенности, вероятно, остается основным для российских финансовых рынков".

При этом предварительные данные о состоянии платежного баланса РФ в январе, опубликованные в середине февраля, на взгляд эксперта, скорее, свидетельствовали о наличии предпосылок для ослабления рубля. Так, сокращение импорта товаров и услуг в январе 2025 года было не таким существенным, как год назад: объем импорта составил почти $30 млрд, что на 11% меньше, чем в декабре 2024 года. При этом в январе 2024 года импорт просел на 23%, до $27,7 млрд. Экспорт товаров и услуг в январе 2025 года составил $31 млрд, что ниже уровня января 2024 года ($32 млрд) и предыдущего месяца ($35 млрд).

"Иностранные активы увеличились на $5,8 млрд, что отчасти было компенсировано увеличением обязательств из-за изменения задолженности по незавершенным торговым расчетам, - указывает Ващелюк. - Сохранение спроса на импорт при просадке экспортных доходов в сочетании с санкциями США против российского нефтяного сектора, как представлялось до улучшения геополитической ситуации, создавали предпосылки для ослабления рубля. После начала восстановления коммуникации между Россией и США ситуация изменилась, и до прояснения перспектив развития диалога позиции рубля могут оставаться относительно сильными".

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти ускорили снижение во вторник на новостях о решении альянса ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти.

Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,5 за баррель, что на 1,55% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,3%, до $67,47 за баррель.

Как сообщалось, страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта.

В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

Банк России во вторник, 4 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 310 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,63% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 25 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 2 трлн 750,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,65% годовых.