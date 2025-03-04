"Финам" подтверждает рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" с целевой ценой 4,81 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 29%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты "Интер РАО" за 2024 год оказались неоднозначными, однако мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Энергохолдинг обладает значительными денежными резервами, что делает его одним из бенефициаров высоких процентных ставок и позволяет компенсировать снижение операционной прибыли за счет роста процентных доходов".

"Интер РАО" - российский электроэнергетический холдинг, занимающийся производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также выпуском энергетического оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.