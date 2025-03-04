Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти, отыгрывая геополитические новости

Москва. 4 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка подрасти, отыгрывая позитивные для России внешние геополитические новости; вместе с тем сдерживать активность покупателей будут существующие риски сохранения высоких процентных ставок в РФ в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны. По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру. Источник сообщил, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу в поставках вооружений. Как заявил чиновник, поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, будут приостановлены, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США. Издание подчеркивало, что из-за ограничений США Украина может потерять доступ к современному вооружению, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", системы наведения и реактивную артиллерию дальнего действия.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, инвесторы оценивали статданные и ждали вступления в силу импортных пошлин. Как сообщалось, 4 марта вступят в силу 25%-ные пошлины на весь импорт из Канады и Мексики, а ранее объявленный 10%-ный тариф на китайский импорт будет увеличен до 20%.

Тем временем в понедельник из сообщения Института управления поставками (ISM) стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении. Позднее этой неделе ISM обнародует индекс деловой активности в секторе услуг, а в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

Фондовые рынки Азии в основном снижаются в ходе торгов во вторник. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 1,5%. Индекс потребительского доверия в Японии в феврале опустился до 35 пунктов (минимальный уровень с марта 2023 года) по сравнению 35,2 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали подъем в среднем до 35,7 пункта, по данным Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК опустился на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,7%.

В свою очередь, цены на нефть снижаются во вторник на решении ОПЕК+ начать постепенное наращивание добычи нефти. Давление на рынок также оказывает разрастание торговой войны: президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт китайских товаров до 20% с 10%. Пекин уже заявил, что примет контрмеры. Во вторник также должны вступить в силу 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики.

Страны ОПЕК+, ранее добровольно ограничивавшие добычу нефти, начнут ее постепенное увеличение с апреля, как и планировалось ранее. Такое решение было принято 3 марта. В сообщении альянса отмечается, что постепенное наращивание добычи продлится до сентября 2026 года. При этом подчеркивается, что политика ОПЕК+ остается гибкой: "Постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Это позволит альянсу продолжать поддерживать стабильность нефтяных рынков".

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $71,15 за баррель, что на 0,66% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 1,6%, до $71,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,42%, до $68,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2%, до $68,37 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,295 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,46 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 марта вырос всего на 0,04% и составил 109,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 марта) прибавил 0,12%, поднявшись до 1010,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,84%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,7%) и "АФК Система-1P-21" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (-0,71%), "Новотранс-001Р-03" (-0,54%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,43%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Синара-капитал" завершило размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-01. Количество доразмещенных бумаг составило 681 тыс. 476 штук. Цена доразмещения - 98,15% от номинальной стоимости. Дата погашения допвыпуска совпадает с датой погашения основного выпуска - 11 апреля 2027 года, допвыпуск также размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Эмитент разместил 31,85% основного выпуска (номинальным объемом 1 млрд рублей) на 318,5 млн рублей в апреле 2024 года. Таким образом, с учетом доразмещения объем займа сравнялся с номинальным. Срок обращения эмиссии - 3 года, предусмотрена оферта через 2 года. Ставка 1-24-го ежемесячных купонов установлена на уровне 17% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 4 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 002P-01 с офертой через 1 год и 1 мес. объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Объем займа был увеличен в 4 раза - с "не менее 3 млрд рублей" до 12 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность в размере 26,82% годовых.

ООО "ДельтаЛизинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей на уровне 24% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 4% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 12-36-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-40R с офертой через 5 лет и 3 мес. объемом 30 млрд рублей на уровне 17,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 19,15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 марта. Техразмещение запланировано на 7 марта.

ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) (материнское предприятие "Промышленно-металлургического холдинга", ПМХ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 25,5% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке по облигациям серии 001Р-03 на уровне 575 базисных пунктов. Сбор заявок на два 3-летних выпуска с офертами через 1,5 года совокупным объемом 1 млрд рублей прошел 3 марта. Купоны по обоим займам ежемесячные. По выпуску 001Р-02 - фиксированные купоны, по выпуску 001Р-03 - плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.