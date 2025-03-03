Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 3 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,27% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,13% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,9% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 9,7% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 33,93% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов, подорожав до 68,24% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 21,87% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,75% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют боковую динамику - участники рынка ждут публикации в США новой порции макроэкономических статданных.

Институт управления поставками (ISM) на этой неделе обнародует индексы деловой активности в производственной сфере и в секторе услуг. Кроме того, в пятницу будет опубликован отчет о состоянии рынка труда США за февраль.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,9 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 50,5 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.