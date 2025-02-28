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28 февраля 2025 года 10:52

"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"Считаем результаты эмитента за 2024 год сильными: банк достиг всех поставленных на год и получил рекордную прибыль, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ. Также Сбербанк продемонстрировал значительный рост чистых процентных доходов за IV квартал, который превзошел наши ожидания, - отмечает эксперт. - Акции Сбербанка торгуются с мультипликатором P/E 4,3x на базе наших прогнозов на 2024 год при среднеисторических 5,6х. Подтверждаем позитивный взгляд".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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